Izredne seje DZ, na kateri naj bi obravnavali odstop Podgorška, ne bo

Na današnji seji ni bilo predstavnikov koalicije. Ali bo predsednik Državnega zbora (DZ) Igor Zorčič sklical novo sejo kolegija in kdaj bi ta lahko potekala, še ni znano.

Na novinarsko vprašanje na današnji izjavi za medije po koncu prvega kroga koalicijskega pogajanja, kaj pomeni nesklepčnost kolegija za odstop Podgorška, je Luka Mesec komentiral, da kar so v Levici govorili zadnji dve leti o vladi Janeza Janše, se v "njenih zadnjih vzdihljajih" potrjuje: "Ljudem se maščujejo in jim dražijo cene goriva. Ljudi podcenjujejo in se rogajo državnim institucijam, zdaj konec koncev tudi državnemu zboru, kjer onemogočajo, da bi korumpiran minister odstopil."