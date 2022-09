Izredni dogodek v Splošni bolnišnici Celje

Zdravstveno ministrstvo je bilo o izrednem dogodku, ki se je zgodil v Splošni bolnišnici Celje, obveščeno danes zjutraj. V celjski bolnišnico so nam potrdili, da je prišlo do izrednega dogodka, ki ga obravnavajo. "O dogodku smo obvestili ministrstvo za zdravje in Policijo. Vzpostavili smo kontakt s svojci, po razgovoru pa bodo povedali dodatne informacije," so sporočili.