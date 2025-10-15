Svetli način
Izredni interni nadzor dela inšpektorice v zadevi Kostak

Krško, Ljubljana, 15. 10. 2025 13.32 | Posodobljeno pred 46 minutami

STA , N.L.
9

Na Inšpektoratu RS za okolje in energijo so uvedli izredni interni nadzor nad vodenjem inšpekcijskega postopka v primeru družbe Kostak, ki ga je vodila inšpektorica Mojca Križe. Inšpektorica trenutno ne opravlja svojih nalog, postopek, ki je predmet izrednega internega nadzora, pa bo v nadaljevanju vodil inšpektor iz druge enote, so sporočili.

Požar na deponiji v Krškem v začetku septembra.
Požar na deponiji v Krškem v začetku septembra. FOTO: Bralec

Kot so za STA še navedli na inšpektoratu, bodo na podlagi ugotovitev nadzora, če se bo to izkazalo za potrebno, ustrezno ukrepali v skladu z zakonodajo.

Inšpektorica Križe, ki kot vršilka dolžnosti vodi tudi novomeško enoto inšpektorata, se je znašla v kriminalistični preiskavi, ki jo zaradi suma nezakonitega zakopavanja odpadkov na Kostakovi deponiji v Spodnjem Starem Gradu pri Krškem vodijo kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU). Kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja so osumljene štiri osebe, medtem ko je "uradna oseba inšpekcijskega organa" osumljena pomoči pri tem dejanju, so po sredinih hišnih preiskavah v Kostaku in na inšpektoratu sporočili z NPU.

Preberi še NPU nadaljuje preiskavo, štirim osumljenim odpravljeno pridržanje

Z ravnanjem osumljenih naj bi po ugotovitvah NPU nastala nevarnost nastanka dejanske škode kakovosti zemlje in vode, z dejanjem pa naj bi si pridobili najmanj 8,7 milijona evrov protipravne premoženjske koristi.

Na inšpektoratu so v petek za STA potrdili, da je bila zaradi pridobivanja informacij v sredo začasno pridržana ena oseba inšpektorata. Zatrdili so, da inšpektorat sodeluje s pristojnimi organi, vsi njegovi postopki pa naprej potekajo nemoteno.

KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Smuuki
15. 10. 2025 14.19
Tako se pri nas dela povsod. Za skupni imenovalec denar združijo moči vsi vpleteni v odločanje, nadzor in morebitno preganjanje, sodstvo. Te sprege nas načrtno uničujejo. Nobena zadeva ne doživi epiloga. Je zdaj kaj bolj jasno zakaj smo potrebovali dejanševizacijo? Ljudje iz istega vrednotnega kroga mnogo hitreje najdejo motivacijo za sodelovanje. Ne trdim da na desni ni skorumpiranih. Se pa znotraj enako mislečih hitreje poišče sodelujoče. Povsod bi morala biti opozicija prisotna zaradi lažjega ugotavljanja, preprečevanja zaprtih krogov
ODGOVORI
0 0
but_the_ppl_are_retarded
15. 10. 2025 14.12
+2
Hvala, proplus, ko postavljate hiše uk®ona©ijem. Mi je takoj toplejše pri srcu.
ODGOVORI
2 0
rogla
15. 10. 2025 14.10
Kaj je tu razmišljati? Odvzeti vso neupravičeno bogastvo, vpletene pa zaposliti na komunalnih delih (prebiranje, sortiranje smeti ...) z lastno malico in vodo! To bi bil poduk mnogim, ki mislijo, da so nedosegljivi, če plačujejo pripadnost tej ali oni stranki! Med iz lončka se prej kot slej izprazni.
ODGOVORI
0 0
Killing of Hind Rajab
15. 10. 2025 14.07
+1
težko kje v Sloveniji je lokalna mafija močnejša kot v krški občini...in vse posle že leta vodi sekta bivšega komunista lažnivega janše sds prej pa sls...kostak je samo kamenček v mozaiku....in tako do Brežic in vizjaka & comp.
ODGOVORI
1 0
Polkavalčekrokenrol
15. 10. 2025 13.40
+3
Janšiste je treba odstranit iz javne uprave,tu se vidi njihovo nedelo
ODGOVORI
5 2
ptuj.si
15. 10. 2025 13.53
-3
:) Duhovit, kot ne vem kaj.
ODGOVORI
1 4
but_the_ppl_are_retarded
15. 10. 2025 14.09
-2
..da bodo perutninarji lahko kradli dalje...
ODGOVORI
0 2
Polkavalčekrokenrol
15. 10. 2025 14.09
+1
Čudno da ne napišeš da je kriv Golob
ODGOVORI
1 0
