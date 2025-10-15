Izredni interni nadzor dela inšpektorice v zadevi Kostak

Kot so za STA še navedli na inšpektoratu, bodo na podlagi ugotovitev nadzora, če se bo to izkazalo za potrebno, ustrezno ukrepali v skladu z zakonodajo.

Inšpektorica Križe, ki kot vršilka dolžnosti vodi tudi novomeško enoto inšpektorata, se je znašla v kriminalistični preiskavi, ki jo zaradi suma nezakonitega zakopavanja odpadkov na Kostakovi deponiji v Spodnjem Starem Gradu pri Krškem vodijo kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU). Kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja so osumljene štiri osebe, medtem ko je "uradna oseba inšpekcijskega organa" osumljena pomoči pri tem dejanju, so po sredinih hišnih preiskavah v Kostaku in na inšpektoratu sporočili z NPU.