Slovenija

Izredni nadzor: delal več ur, kot jih ima teden

Maribor, 05. 01. 2026 11.01 pred 16 minutami 2 min branja 9

Avtor:
D.L. STA
UKC Maribor

V UKC Maribor so odredili izredni nadzor nad delom nekdanjega predstojnika radiološkega oddelka Mitja Ruprehta, ki je z delom za zasebnike mesečno ustvaril dodatnih 30.000 evrov prihodkov, poroča Necenzurirano.

Radiolog
Radiolog
FOTO: Shutterstock

Nadzor nad delom radiologa Mitja Ruprehta so v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor odredili 24. decembra, v času njegovega trajanja pa Rupreht ne bo smel delati za druge izvajalce.

Nekaj dni pred uvedbo nadzora je Rupreht v izjavi za javnost razkril, da se je zaradi velikanskega obsega dodatnega dela že v letih 2023 in 2024 znašel pod drobnogledom zdravstvenega inšpektorata. Ta mu je odredil plačilo globe, saj je izračunal, da je delal več ur, kot jih ima teden.

Rupreht je po vsaki inšpekciji plačal globo, nato pa delal še več kot prej, četudi mu pogodba o zaposlitvi dovoljuje le osem ur dodatnega dela na teden.

V UKC Maribor po navedbah portala Necenzurirano trdijo, da o ugotovitvah zdravstvenega inšpektorata glede Ruprehtovega dela nikoli niso bili obveščeni, zato prej niso mogli ukrepati.

Na zdravstvenem inšpektoratu so potrdili, da o izrečenih ukrepih ne smejo obveščati vodstev bolnišnic. "Skladno z mnenjem Informacijskega pooblaščenca inšpekcijski organ subjektom, ki jim v inšpekcijskem postopku ni priznan položaj stranskega udeleženca in ki niso udeleženci prekrškovnega postopka ter bi bili na podlagi procesnih zakonov upravičeni pregledovati in prepisovati spis v posamezni zadevi, ne sme posredovati podatkov o uvedbi oziroma vodenju prekrškovnega postopka zoper določeno oziroma določljivo fizično osebo," so sporočili za Necenzurirano.

Rupreht je oktobra 2025 opravil 1565 magnetnih resonanc, od tega 150 za UKC Maribor, ostalo pa za Splošno bolnišnico Ptuj (417) in zasebno podjetje Digitalna slikovna diagnostika (998), ki deluje na Ptuju in ima koncesijo. Rupreht je javno zatrjeval, da dodatno delo v celoti opravi izven rednega delovnega časa v UKC Maribor.

Mitja Rupreht UKC Maribor radiologija zdravstveni inšpektorat izredni nadzor

Sneženje bo zajelo večji del države: kje bo največ snega?

KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slash
05. 01. 2026 11.29
Take bi bilo potrebno nagraditi za izvirnost! Če ima dan 24 ur on pa je delal 25 ur v tem dnevu ! Svaka čast !
Odgovori
+1
1 0
slim386
05. 01. 2026 11.26
Banda bela požrtna
Odgovori
0 0
Albert Konečnik
05. 01. 2026 11.26
Lopovščin v zdravstvu ni sposobna sanirati nobena vlada, ne bivša, sedanja ali bodoča, v igri je preveč denarja. Sigurno pa bi to uspel naš "osovraženi" vodja v bivši Jugi. Takrat take barabije še na misel niso prišle komu, v "demokraciji" je pa vse mogoče.
Odgovori
0 0
Kritikizstajerske
05. 01. 2026 11.25
takih je ogromno v zdravstvenem sistemu....!!!!!!
Odgovori
+2
2 0
KatiFafi
05. 01. 2026 11.22
hehe, so vsaj delali, v javnem sektorju je veliko takih, ki dobivajo plačo in ne delajo nič.
Odgovori
+0
2 2
Kritikizstajerske
05. 01. 2026 11.26
ne posplošuj opranec!!!! pojdi v šolo pa se taposli v javnem sekturju potem pa pametuj!!!
Odgovori
+2
2 0
medŠihtom
05. 01. 2026 11.21
sistem dopušča in vzpodbuja da dvoživke počnejo brez nadzora karkoli želijo. potem pa takšnole sprenevedanje. prvo pravilo zdravja je, dohtarju ni ničesar za verjet.
Odgovori
+2
2 0
Perovskia
05. 01. 2026 11.18
karavana gre dalje. Pri nas v Slo ni več posla ne dela brez korupcije in kraje. take zdravnike, tudi če jih danes vržejo vn, so priskrbeli se za 2 generaciji denarja
Odgovori
+2
2 0
but_the_ppl_are_retarded
05. 01. 2026 11.28
Korupcija je edino gonilo napredka... brez vse zariba in se ustavi.
Odgovori
0 0
