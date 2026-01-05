Izredni nadzor: delal več ur, kot jih ima teden

Nadzor nad delom radiologa Mitja Ruprehta so v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor odredili 24. decembra, v času njegovega trajanja pa Rupreht ne bo smel delati za druge izvajalce.

Nekaj dni pred uvedbo nadzora je Rupreht v izjavi za javnost razkril, da se je zaradi velikanskega obsega dodatnega dela že v letih 2023 in 2024 znašel pod drobnogledom zdravstvenega inšpektorata. Ta mu je odredil plačilo globe, saj je izračunal, da je delal več ur, kot jih ima teden.

Rupreht je po vsaki inšpekciji plačal globo, nato pa delal še več kot prej, četudi mu pogodba o zaposlitvi dovoljuje le osem ur dodatnega dela na teden.

V UKC Maribor po navedbah portala Necenzurirano trdijo, da o ugotovitvah zdravstvenega inšpektorata glede Ruprehtovega dela nikoli niso bili obveščeni, zato prej niso mogli ukrepati.

Na zdravstvenem inšpektoratu so potrdili, da o izrečenih ukrepih ne smejo obveščati vodstev bolnišnic. "Skladno z mnenjem Informacijskega pooblaščenca inšpekcijski organ subjektom, ki jim v inšpekcijskem postopku ni priznan položaj stranskega udeleženca in ki niso udeleženci prekrškovnega postopka ter bi bili na podlagi procesnih zakonov upravičeni pregledovati in prepisovati spis v posamezni zadevi, ne sme posredovati podatkov o uvedbi oziroma vodenju prekrškovnega postopka zoper določeno oziroma določljivo fizično osebo," so sporočili za Necenzurirano.

Rupreht je oktobra 2025 opravil 1565 magnetnih resonanc, od tega 150 za UKC Maribor, ostalo pa za Splošno bolnišnico Ptuj (417) in zasebno podjetje Digitalna slikovna diagnostika (998), ki deluje na Ptuju in ima koncesijo. Rupreht je javno zatrjeval, da dodatno delo v celoti opravi izven rednega delovnega časa v UKC Maribor.