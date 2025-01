Hčerki pokojne pacientke zahtevata umik koncesije in dovoljenj Medicorju

In zakaj potem le 17 priporočil? "Nismo ocenili, da bi lahko izdali strožje ukrepe, pravne podlage za izdajo ukrepov nimamo," odgovarja Dragica Štromajer iz Zbornice zdravstvene in babiške nege.

Zdaj imata v rokah prvo od poročil izrednih nadzorov. Tega je podpisala Zbornica zdravstvene nege. Izsledke ocenjujeta kot osupljive, a bolj ju bode v oči 17 zgolj priporočil za ukrepanje, češ da to ni sorazmerno z vsemi ugotovljenimi napakami. "In to je za nas alarmantno," priznavata.

In medtem ko hčerki pokojne terjata celo umik koncesije in dovoljenja za opravljanje srčnih operacij za družbo Medicor, pa tam odločno: "To so samo administrativna priporočila."

Da so kompetentna ustanova z najvišjimi izidi zdravljenj, dodaja Metka Zorc iz Medicorja. Da so vse njihove setsre vrhunske, a da je nekaterim le manjkal izpit iz slovenščine. Vztrajajo, da niso storili nič narobe.

Izredni strokovni nadzor je uvedla tudi zdravniška zbornica, a ker postopek še ni pravnomočno zaključen, izjav ne dajejo. Zorčeva pa, da ugotovitve zborničnega nadzora že ima. "Izsledki zdravniške zbornice so pozitivni, strokovni, zapisali so, da ni nobene napake."

Kaj pa zdravstveno ministrstvo?

Čaka izsledke svojega nadzora. "Jaz bi počakala, da se konča. Je sistemski nadzor, pa bi potem komentirala," zadevo komentira zdravstvena ministrica Valentina Prevolnik Rupel, ki dodaja, da je delo v zaključni fazi, da gledajo tako pravne kot strokovne postopke. In izsledke tega nadzora težko čakata tudi hčerki pokojne.