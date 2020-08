Izredni nadzor inšpekcije na OVS pokazal, da nepravilnosti ni bilo

Nadzor Žana Mahniča na čelu Knovsa na OVS v zadevi Škerbinc je bil le politična predstava za javnost. Postopki Obveščevalno varnostne službe, s katerimi so preiskovali govorice o zdravstvenem stanju takratne načelnice Generalštaba, so bili zakoniti in niso odstopali od ustaljenih metod dela. Da je bilo delo Dejana Matijevića zakonito, so ugotovili inšpektorji, bolj naklonjeni stranki SDS.

V uredništvu smo pridobili zapisnik o nenapovedanem inšpekcijskem nadzoru v Obveščevalno varnostni službi MORSA 21. julija letos.

icon-expand Zapisnik FOTO: 24ur.com

Zapisnik sta podpisala inšpektorja Vojko Obrulj,doktor in polkovnik, nekdanji pripadnik Krkovičeve brigade Moris, danes blizu stranki SDS, in Zoran Klemenčič, nekdanji šef kabineta Janeza Janše, kasneje pa direktor OVS in pod vlado Mira Cerarjatudi Sove.

icon-expand Zoran Klemenčič FOTO: POP TV

Namen inšpekcije je bilo ugotoviti, ali je OVS v zadevi Škerbinc spoštoval vsa pravila in notranje predpise pri izvajanju postopkov aprila 2019 na Poveljstvu sil ob preverjanju govoric o zdravstvenem stanju načelnice Alenke Ermenc. Ta je bila takrat dlje časa na bolniškem staležu, brigadirja Miho Škerbinca pa so obtoževali, da naj bi načelnici spodkopaval avtoriteto. Dogajanje je preraslo v afero in velik spor med takratnim ministrom Karlom Erjavcemin takratnim podpredsednikom Komisije za nadzor varnostno obveščevalnih služb. Padale so tudi kazenske ovadbe.

icon-expand Karl Erjavec in Alenka Ermenc FOTO: Bobo

Redne naloge Inšpektorja sta ob prisotnosti zdaj že zamenjanega direktorja OVS Andreja Osolnikaugotovila, da je OVS pod Matijevićem opravljal naloge v sklopu naloge odkrivanja, preiskovanja in preprečevanja ogrožanja določenih oseb, delovnih mest, objektov in okolišev, torej je šlo za preventivno nalogo. Takšne naloge predstavljajo 80 odstotkov OVS in "iz metodologije ali taktike dela ni odstopala od drugih tovrstnih nalog". Obveščevalci so zgolj preverjali ogrožanje varnosti delovnega mesta načelnika Generalštaba Slovenske vojske, komentiranje osebnih okoliščin Alenke Ermenc pa naj bi vplivalo na "zaupanje, moralo, kredibilnost poveljujočega kadra SV in vplivalo na izvajanje rednih delovnih nalog pripadnikov Slovenske vojske".

icon-expand Dejan Matijevič FOTO: POP TV