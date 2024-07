Izredni nadzor v policiji: nepravilnosti po grožnji z napadom v šoli

Zaradi očitkov in različnih informacij medijev o neustreznem obveščanju javnosti in očitkov o pasivnosti dela policije je minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar odredil izredni nadzor nad delom policije, ki ga je opravil Direktorat za policijo in druge varnostne naloge.

"Izredni nadzor v policiji je pokazal nepravilnosti in pomanjkljivosti pri evidentiranju in poslovanju s to operativno informacijo ter nepravilnosti, ki se odražajo v nedoslednem opravljanju vodstvenih nalog in izvedbi takojšnje, hitre in skrbne policijske preiskave," so danes sporočili z ministrstva za notranje zadeve.

Poklukar je zato že izdal usmeritve in obvezna navodila odpravo nepravilnosti, ugotovitve nadzora pa bo direktor omenjenega direktorata Darijo Levačić javnosti predstavil na torkovi novinarski konferenci.