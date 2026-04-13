Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Izredni prevoz iz Luke Koper: proti Avstriji bodo peljali 87-metrski tovor

Koper, 13. 04. 2026 13.40 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA D.L.
Prevoz elis za vetrne elektrarne

Iz Luke Koper bo predvidoma ob 22. uri proti Avstriji krenil izredni prevoz 87-metrskih elis oziroma lopatic za vetrne elektrarne. Prevoz bo potekal na relaciji Luka Koper–Bertoki–Obrežje ter nato predvidoma prek Hrvaške in deloma tudi Madžarske, saj je nadaljevanje prevoza v sredo predvideno na odseku Pince–Murska Sobota–Šentilj.

Kot je objavil prometnoinformacijski center za državne ceste, je prihod izrednega prevoza v Bertoke predviden drevi ob 22.30, vključitev na avtocesto ob 22.45, prihod na Obrežje pa v torek ob 2.30. Izredni prevozi se bodo potem odvijali tudi v sredo, 15. aprila, še na odseku Pince–Murska Sobota–Šentilj.

"Promet za izrednimi prevozi bo potekal upočasnjeno. Voznike pozivamo k strpnosti in previdnosti," je v zvezi z omenjenim izrednim prevozom zapisano na spletni strani prometnoinformacijskega centra za državne ceste.

V koprskem pristanišču so 25. marca začeli pretovarjati ladjo, ki je iz Kitajske pripeljala sestavne dele za sedem vetrnih elektrarn, namenjenih v Avstrijo. Na obalo, namenjeno generalnim tovorom, so najprej razložili 21 elis dolžine 87 metrov, nato pa so ladjo premestili v drugi bazen, kjer je sledil pretovor preostalih komponent.

Ker so elise dolge skoraj 90 metrov, so morali zanje odpreti nov izhod iz pristanišča in urediti bertoški priključek proti avtocesti, je poročal Radio Koper. Trije tovornjaki bodo pristanišče zapustili pri novem začasnem izvozu na severni obvoznici tik ob stavbi potniškega terminala. Od tam bo tovor nadaljeval pot po Ankaranski cesti in vpadnici do Bertokov in nato po avtocesti proti Ljubljani.

Na priključku na nekdanjo hitro cesto pri Bertokih so morali del cestišča prilagoditi, da bo tovornjak z 90 metrov dolgim tovorom lahko zapeljal skozi ovinek.

Prevoz elis za vetrne elektrarne
FOTO: Luka Koper

Elise bodo iz pristanišča potovale naslednjih sedem ponedeljkov

"V letošnjem letu pričakujemo dve pošiljki vetrnih elektrarn – prvo ladjo s sedmimi seti vetrnih elektrarn smo raztovorili v marcu, naslednja v pristanišče prihaja v maju," so sporočili iz Luke Koper.

Izvoz elis bo potekal s štirinajstimi izrednimi prevozi – prvi je načrtovan za danes, nato si bodo v enakem časovnem terminu sledili vsak ponedeljek, z izjemo 27. aprila, ko je zaradi praznikov v veljavi omejitev tovornega prometa, so pojasnili.

Pred vrati turistična sezona, Jesenice pa gradbišče

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
56-letna žena Jeffa Bezosa si želi osmega otroka
56-letna žena Jeffa Bezosa si želi osmega otroka
Če sanjate pokojno mamo ali očeta, vaše srce kliče po tem
Če sanjate pokojno mamo ali očeta, vaše srce kliče po tem
Luka Dončić po dolgih mesecih znova objel hčerki
Luka Dončić po dolgih mesecih znova objel hčerki
zadovoljna
Portal
Slovenska pevka se je razšla po sedmih letih zveze
Kraljeva družina žaluje, umrl je oče kraljice Mary
Kraljeva družina žaluje, umrl je oče kraljice Mary
5 čevljev z ravnim podplatom, ki bodo hit leta 2026
5 čevljev z ravnim podplatom, ki bodo hit leta 2026
V mini topu pokazala izklesano postavo
V mini topu pokazala izklesano postavo
vizita
Portal
Kako so povezani črevesje, zdravje in možgani in zakaj vsi govorijo o mikrobiomu
Kako prepoznati, da vam primanjkuje vlaknin – in kako jih hitro povečati
Kako prepoznati, da vam primanjkuje vlaknin – in kako jih hitro povečati
Kako prenehati kaditi: ste že slišali za citizin?
Kako prenehati kaditi: ste že slišali za citizin?
Zakaj nekateri ljudje ne prenesejo meditacije (in kaj lahko počnejo namesto tega)
Zakaj nekateri ljudje ne prenesejo meditacije (in kaj lahko počnejo namesto tega)
cekin
Portal
Regres 2026 ni enak za vse
12 slovenskih izdelkov, o katerih se največ govori
12 slovenskih izdelkov, o katerih se največ govori
Kako luksuz prikrito vpliva na naše finančne odločitve
Kako luksuz prikrito vpliva na naše finančne odločitve
Odškodnine v zdravstvu: Kaj mora vedeti pacient?
Odškodnine v zdravstvu: Kaj mora vedeti pacient?
moskisvet
Portal
Skrivnost otoka Flannan: Trije moški izginili brez sledu
Svojega partnerja je skrival kar 10 let
Svojega partnerja je skrival kar 10 let
Kateri avtomobili se najpogosteje kvarijo?
Kateri avtomobili se najpogosteje kvarijo?
Ne briga jo, če jo partner vara: 'Pravzaprav me to vzburja'
Ne briga jo, če jo partner vara: 'Pravzaprav me to vzburja'
dominvrt
Portal
Ganljiva zgodba iz Delovne akcije: ko dobrota preseže vse ovire
Najboljša zelenjava za dvignjene gredice: kako doseči bujen pridelek
Najboljša zelenjava za dvignjene gredice: kako doseči bujen pridelek
Psi in otroci: katere pasme slovijo po potrpežljivosti do najmlajših
Psi in otroci: katere pasme slovijo po potrpežljivosti do najmlajših
Nepričakovan prihod dveh hčerk spremenil potek prenove
Nepričakovan prihod dveh hčerk spremenil potek prenove
okusno
Portal
To je zmagovalna jed pri Melani Mekicar
Manj kot 5 sestavin: fit sladica brez moke, ki je obnorela splet
Manj kot 5 sestavin: fit sladica brez moke, ki je obnorela splet
7 lahkih pomladnih jedi, pripravljenih v pol ure (ali manj)
7 lahkih pomladnih jedi, pripravljenih v pol ure (ali manj)
Slastno kosilo v eni ponvi: Te testenine boste pripravljali znova in znova
Slastno kosilo v eni ponvi: Te testenine boste pripravljali znova in znova
voyo
Portal
Otok ljubezni ZDA
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Kmetija
Kmetija
Verstappen: Anatomija prvaka
Verstappen: Anatomija prvaka
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641