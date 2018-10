Kako ravnati v izrednih vremenskih razmerah?

Slovenija se trenutno sooča z močnim vetrom, ki je ponekod že povzročil težave, hkrati je zaradi obilnih padavin napovedano močno naraščanje pretoka reke Drave. Kako ravnati v takšnih razmerah, ki so lahko tudi življenjsko ogrožujoče? Čeprav poplav ne moremo preprečiti, pa lahko s primernimi in pravočasnimi ukrepi omilimo njihove posledice, poudarjajo na Upravi za zaščito in reševanje.

Zaradi napovedanega obilnega deževja se bodo po državi ponoči in v torek povečali pretoki rek. Kot so navedli na Agenciji za okolje, so najbolj verjetna razlivanja rek v porečju Save Bohinjke, Save v zgornjem toku ter Kolpe. Močno pa se bo povečal zlasti pretok Drave, ki naj bi v torek med 15. in 16. uro dosegel okrog 2200 kubičnih metrov na sekundo. Prebivalci, umaknite se v višja nadstropja Na spletni strani uprave za zaščito in reševanje sicer svetujejo, naj prebivalci ob možnosti poplave opazujejo naraščanje vode v okolici ter spremljajo vremensko napoved in opozorila. Z nižjih prostorov naj umaknejo premično premoženje, s protipoplavnimi vrečami pa naj preprečijo vdor vode v stavbo.

Pretok reke Drave se postopoma povečuje, do jutri naj bi dosegel okrog 2200 kubičnih metrov na sekundo. FOTO: 24ur.com

Ob močnih sunkih vetra je treba poskrbeti za osebno zaščito ter zaščito stavb, vozil in plovil. FOTO: Uprava RS za zaščito in reševanje

V upravi za zaščito in reševanje zato občanom svetujejo, naj s preventivnimi ukrepi poskrbijo za osebno zaščito ter zaščito stavb, vozil in plovil. Ostanejo naj v zaprtih prostorih, zaprejo okna in vrata, pospravijo cvetlične lončke, orodje, kolesa, stole, pripomočke za žar, igrače in vse druge stvari, ki bi lahko bile nevarne, če bi jih veter nosil naokrog. Zavarujejo naj tudi komunalne zabojnike. V zaprtih prostorih naj med močnim vetrom seveda ostanejo tudi domače živali. Da bi kar najbolje zaščitili bivališča, na upravi svetujejo občanom, naj oklestijo tista drevesa okoli stavb, ki bi lahko predstavljala grožnjo, če bi zaradi vetroloma padla. Poskrbijo naj, da bo streha zdržala močan veter, zagotovijo pa naj si tudi zaščitno folijo, s katero bodo lahko zaščitili prostore pred vdorom padavinske vode, če bi se med neurjem ali med močnim vetrom streha poškodovala. Če so kljub temu na prostem, naj pazijo na predmete, ki jih po zraku nosi veter. Pozorni naj bodo zlasti na ostre predmete, strešnike, poškodovane dele dimnikov in streh. Ob močnem vetru in visokih valovih naj se ne zadržujejo na izpostavljenih delih obale.

Na slovenski obali je morje poplavilo nekatere ulice in trge. FOTO: Aljoša Kravanja