Izredno topel marčevski dan postregel s temperaturami nad 25 stopinj

V Volčah pri Tolminu so termometri pokazali 25,1 stopinjo, za Bežigradom 24,5. Podobno toplo je bilo tudi v Litiji (24,4), v Rogaški Slatini, Osilnici in Dolenjem pri Ajdovščini pa so izmerili 24,2 stopinje Celzija. 24,1 stopinjo so izmerili v Bilju in Podnanosu, v Celju in Dobličah pri Črnomlju pa okroglih 24 stopinj. Do 23,9 stopinje pa so se termometri povzpeli v Murski Soboti in Metliki.

Po podatkih Arsa je bilo za ljubljanskim Bežigradom marca le dvakrat doslej malenkost topleje, v Bohinjski Češnjici in Ratečah pa je bilo danes s 23,8 oziroma 21,5 stopinje rekordno toplo. Ponekod so v preteklosti marca sicer namerili tudi okoli 27 stopinj.

Po ponekod precej svežem jutru se je danes v Babnem Polju in Logatcu po podatkih Arsa ogrelo za celo 23 stopinj, v Idriji, Tolminu in na letališču Jožeta Pučnika pa za 22 stopinj.

Za razliko od danes pa je bilo pred točno 70 leti vreme oblačno in sveže z nekaj padavinami, večinoma pa se ni segrelo nad sedem stopinj. "Na Komni je bilo zjutraj 4,5 metra snega, na Predelu 335 centimetrov, v Ratečah dva metra, v Logatcu 43 in v Kranju 23 centimetrov," so še spomnili na Arsu.

Podobno toplo vreme je sicer pričakovati tudi v sredo. Popoldne bo ponekod pihal veter južne do vzhodne smeri, na Primorskem pa zahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija.