Izrek sodbe Sodišča EU zaradi arhivov ECB sredi decembra

Komisija v tožbi, vloženi aprila lani, slovenskim organom očita, da so s hišno preiskavo in zasegom v prostorih Banke Slovenije brez dovoljenja Evropske centralne banke (ECB) kršili nedotakljivost arhivov ECB, ki jo zagotavlja protokol o privilegijih in imunitetah EU. Slovenski organi pa menijo, da je ta očitek nedopusten poseg v povsem nacionalni predkazenski postopek.

Evropska komisija v tožbi ugotavlja tudi kršenje dolžnosti lojalnega sodelovanja v povezavi z zasegom dokumentov ECB v okviru preiskave v Banki Slovenije julija 2016, ker da slovenski organi niso konstruktivno razpravljali z ECB o tem vprašanju, kot to zahteva načelo lojalnega sodelovanja v skladu s členom štiri pogodbe o EU. Slovenska stran zavrača tudi ta očitek.

Pravni postopek proti Sloveniji odpira pomembno vprašanje glede interakcije med nacionalnimi oblastmi in institucijami unije. Protokol o privilegijih in imunitetah je redko predmet pravdnega spora. Pravni postopek naj bi tako članicam in institucijam zagotovil jasnost glede okoliščin, v katerih velja nedotakljivost arhivov unije, in kako je to pravilo treba uporabljati, so pred časom izpostavili v komisiji.