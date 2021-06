Izrek sodbe v aferi Koprivnikar v ponedeljek

Tožilstvo nekdanjim funkcionarjem Sindikata policistov Slovenije Vojku Marguču , Mihi Sakaču , Dušanu Raju in Denisu Kadiriću ter nekdanjemu predsedniku sindikata Zoranu Petroviću očita, da so novembra 2015 v zaprti Facebook skupini članov sindikata organizirali prometni nadzor takratnega ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja , da bi ga ujeli med vožnjo pod vplivom alkohola in tako diskreditirali. Sindikat je tedaj namreč stavkal, potekala so pogajanja z vladno stranjo, Koprivnikar pa je bil nasprotnik dviga plač.

Po mnenju tožilstva so peterici očitana kazniva dejanja dokazana, in sicer z njihovim dopisovanjem, ki ga je Policija pridobila od Facebooka, ter iz zapisnikov o zaslišanju prič. Ravnanje dveh škofjeloških policistov, ki sta prometni nadzor Koprivnikarja opravila, pa ni kaznivo dejanje, ker ministru s tem ni nastala škoda. Za Marguča tožilstvo predlaga pogojno kazen dveh let, za Petrovića eno leto pogojne kazni, za Sakača dve leti pogojne kazni, prav tako za Kadirića. Za Raja bodo zaključne besede in izrek kazni sicer opravili ločeno.

Zagovorniki so tožilski utemeljitvi krivde policijskih sindikalistov nasprotovali in zahtevali oprostitev klientov. Zagovornik Marguča Boris Kandutti je vztrajal, da je bila pobuda njegovega klienta v zaprti Facebook skupini splošna in da ni vzročne povezave med njegovo objavo in kasnejšimi potezami ostalih sindikalistov. Če policista, ki sta opravila prometno kontrolo, nista storila kaznivega dejanja, po utemeljitvi Kanduttija tudi njegovemu klientu ni mogoče očitati napeljevanja h kaznivem dejanju.

Da očitanega kaznivega dejanja tožilstvo ni dokazalo, je menil tudi zagovornik Sakača Franci Matoz. Tudi Sakač je danes zanikal očitke. Kot je dejal, je škofjeloškega policista res poklical, da bi opravili nadzor takratnega ministra Koprivnikarja, a tega ni storil zaradi Rajeve obljube nagrade, ki da je tudi ni prejel. Helena Devetak, odvetnica Petrovića, pa je očitke tožilstva zavrnila z utemeljitvijo, da za kvalifikacijo, da je neko dejanje kaznivo, ni dovolj, da je to dejanje nemoralno. "Tudi če bi sodišče ravnanje udeleženih ocenilo kot nemoralno, neetično, niso podani vsi znaki očitanega kaznivega dejanja," je dejala in predlagala, da sodišče Petrovića oprosti.