Izrekli naj bi sodbo obtoženim umora Danijela Božića

V zadevi je obtožena šesterica, ki naj bi v okviru hudodelske združbe slovenske celice Kavaškega klana pripravila hudodelski načrt za umor 35-letnega Danijela Božić a in ga tudi izvedla, prav tako naj bi izvedla poskus umora Žarka Tešanovića . Povod za obračun naj bi bila kraja za poldrugi milijon evrov kokaina iz skladišča, ki ga je imela slovenska celica Kavaškega klana v hiši na Okroglem.

Vodja združbe naj bi bil Klemen Kadivec , očitanih dejanj pa so obtoženi tudi njegov brat Blaž Kadivec, Drejc Kovač in Bojan Stanojević . Vladan Kljajević naj bi sodeloval pri načrtovanju in prevozih Božića ter čiščenju najetih avtomobilov po zločinu, Semir Hajdarpašić pa je obtožen pomoči storilcem po kaznivem dejanju.

Tožilstvo je v zaključni besedi za obtožene zahtevalo skupaj skoraj 120 let zapora. Najvišjo kazen predlaga za brata Kadivca, in sicer za vsakega enotno kazen 30 let, za Kovača 21 let, za Stanojevića 20, za Kljajevića 16 let zapora, za Hajdarpašića pa dve leti in šest mesecev.

Zagovorniki obtoženih so medtem sodišču predlagali oprostilne sodbe, saj jim tožilstvo po njihovem mnenju ni dokazalo krivde. Obramba Klemna Kadivca pa zaključne besede ni podala.

Spomnimo, Božića in Tešanovića naj bi hudodelska združba poskušala ugrabiti v Ankaranu 15. novembra 2019. Tešanoviću je uspelo pobegniti, Božićevo truplo pa je policija dva tedna pozneje našla zakopano v gozdu na Okroglem na Gorenjskem.