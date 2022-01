Izšel Razpis za vpis novincev v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2022/23

Osnovno šolo v letošnjem šolskem letu zaključuje 19.881 učenk in učencev (lani 19.191), ki bodo lahko kandidirali na skupno 25.198 (lani 24.140) vpisnih mest na srednjih šolah. Z ministrstva so sporočili, da je izšel Razpis za vpis novincev v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2022/2023. Zbrali smo ključne podatke in pomembne datume, celoten razpis pa si lahko ogledate v dokumentu na dnu članka.

Učenci, ki letos končujejo osnovnošolsko obveznost, bodo namesto pouka imeli možnost sodelovanja na informativnih dnevih, v okviru katerih bodo pridobili informacije o vpisu. Informativni dnevi so v skladu s šolskim koledarjem predvideni za petek, 11. februarja, ob 9. in 15. uri, ter soboto, 12. februarja, ob 9. uri. Zaradi epidemiološke situacije bodo predstavitve potekale prek spleta. Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) bo predvidoma zadnji teden v januarju oziroma v začetku februarja objavljen seznam vseh srednjih šol skupaj s seznamom izobraževalnih programov, ki jih te šole izvajajo, s povezavami do njihovih spletnih strani. Navedena tabela bo vključevala tudi informacije, na kakšen način bodo posamezne šole izvedle informativne dneve.

icon-expand Matura, srednja šola in opravljanje izpita FOTO: Shutterstock

Pomembni datumi Za vpis v programe nižjega, srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja ter gimnazije Kandidati, ki se bodo želeli prijaviti v program, za katerega je treba izpolnjevati še posebne vpisne pogoje oziroma je treba opraviti preizkus nadarjenosti, se morajo za preizkus prijaviti pred prijavami za vpis v šolo oziroma najkasneje do 2. marca. Preizkuse bodo šole izvajale med 11. in 21. marcem. Šole bodo izdale potrdila o opravljenih preizkusih in o izpolnjevanju pogojev za vpis v športne oddelke najkasneje do 28. marca. Srednje šole bodo sprejemale prijave za vpis do 4. aprila. Po končanem prijavnem roku bo ministrstvo najkasneje do 8. aprila do 16. ure na spletnih straneh objavilo stanje prijav za vpis po posameznih programih oziroma šolah. Učenci, ki se bodo prijavili za vpis v roku in bodo glede na informacije o številu prijav na posamezni šoli ali zaradi česa drugega želeli svojo odločitev spremeniti, lahko do 25. aprila prenesejo svojo prijavo na drugo srednjo šolo oz. v drug program ne glede na število prijavljenih na novo izbrani šoli. Po tem roku šole praviloma ne bodo več sprejemale prenesenih prijav, dokler postopek za izbiro kandidatov na šolah, kjer bo vpis omejen, ne bo končan, to je do 30. junija. Za vpis v programe poklicno-tehniškega izobraževanja Dijaki, ki zaključujejo triletne programe srednjega poklicnega izobraževanja, se lahko do 17. maja prijavijo za vpis v programe poklicno-tehniškega izobraževanja. Kandidati, ki se bodo prijavili za vpis v roku in bodo glede na informacije o številu prijav na posamezni šoli ali zaradi česa drugega želeli svojo odločitev spremeniti, lahko do 6. junija prenesejo svojo prijavo na drugo srednjo šolo oz. v drug program. O datumu vpisa bodo obveščeni s strani šole, vpis pa bo potekal do 1. julija.

icon-expand

Za vpis v programe poklicnega tečaja in maturitetni tečaj Kandidati, ki so uspešno končali četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe, se lahko prijavijo za vpis v programe poklicnih tečajev. Rok za prijave v poklicne tečaje ali maturitetni tečaj je 5. september. Vpis bo potekal do 27. septembra 2022. O datumu vpisa bodo kandidati obveščeni s strani šole. Razpis za vpis v dijaške domove V razpisu prostih mest za novince v vzgojnem programu dijaških domov je za šolsko leto 2022/2023 predvidenih skupaj 2.263 mest, kar je 77 mest več kot za šolsko leto 2021/2022 in 490 prostih mest več, kot je bilo lani dejansko sprejetih novincev. Kandidati, ki želijo v šolskem letu 2022/2023 bivati v dijaškem domu, bodo morali do 4. aprila dijaškemu domu, za katerega so se odločili, poslati izpolnjeno prijavnico za sprejem v dijaški dom, ki bo na voljo v dijaških domovih in na spletnih straneh portala gov.si in e-uprava. Vsak kandidat se lahko prijavi samo za en dijaški dom, v katerem želi bivati. Kandidati lahko prijave prenesejo v drug dijaški dom do 25. aprila. Vpis v dijaške domove brez omejitve vpisa bo potekal do 21. junija oziroma 1. julija za kandidate, ki se bodo vpisali v srednje šole z omejitvijo vpisa v drugem krogu vpisnega postopka. Do 13. julija bo potekal vpis na prosta mesta za kandidate, ki niso bili izbrani v dijaških domovih z omejitvijo vpisa, po tem datumu in do 30. septembra pa še vpis na prosta mesta za kandidate, ki se niso prijavili v prvem roku (do 4. aprila 2022). Vpis v dijaške domove z omejitvijo vpisa pa bo potekal do 13. julija.

Celoten razpis si lahko preberete v pripetem dokumentu na dnu članka.

Skupaj v programih splošnih in strokovnih gimnazij razpisanih 7.450 mest Od skupno 25.198 razpisanih mest je v programih nižjega poklicnega izobraževanja (NPI) razpisanih 700 mest (lani 656 mest), v programih srednjega poklicnega izobraževanja (SPI) 6.872 mest (lani 6.704), v programih srednjega strokovnega izobraževanja (SSI) 10.176 mest (lani 9.600), v programih splošnih gimnazij (GIM) (Gimnazija, Klasična gimnazija in Gimnazija s športnim oddelkom) 5.976 mest (lani 5.762), od tega v zasebnih šolah 504 (lani 420). V programih strokovnih gimnazij, kamor sodijo Tehniška gimnazija, Umetniška gimnazija in Ekonomska gimnazija, je razpisanih 1.474 mest (lani 1.418). Skupaj je v programih splošnih in strokovnih gimnazij razpisanih 7.450 mest (lani 7.180).

icon-expand Delež razpisanih mest za vpis v srednješolske programe za leto 2022/23 FOTO: MIZŠ

Razpisana tudi mesta za programe poklicno-tehniškega izobraževanja, poklicne tečaje in maturitetni tečaj Poleg mest, namenjenih učencem, šole razpisujejo še mesta za programe poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI), poklicne tečaje (PT) in maturitetni tečaj (MT), po katerih se izobražujejo dijaki, ki so že pridobili določen poklic oziroma so že zaključili določeno srednješolsko izobraževanje, vendar želijo svoje izobraževanje še nadgraditi, ali pa pristopiti k opravljanju splošne mature. Za nadaljevanje izobraževanja po končanem programu srednjega poklicnega izobraževanja je v programih poklicno-tehniškega izobraževanja na voljo 3.164 (lani 2.980) vpisnih mest. Za programe poklicnega tečaja je razpisanih 306 vpisnih mest (lani 272), za maturitetni tečaj pa 432 (lani prav tako 432) v javnih šolah in 36 mest (lani prav tako 36) v zasebnih.