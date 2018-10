Izsiljevalec znova udaril po podjetnikih in obrtnikih

Neverjetna predrznost goljufa in izsiljevalca. Malim podjetnikom in obrtnikom ponuja vpis na spletni seznam dobrih podjetnikov, če mu ne plačajo, pa grozi z izvršbami in blati njihovo dobro ime. "Vsakega neplačnika bomo iztrebili do zadnjega in medijsko linčali." To so besede izsiljevalca, ki je s prevarami in grožnjami znova udaril po slovenskih podjetnikih in obrtnikih.

