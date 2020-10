Izsiljevalska pošta: Neznanec ima vaše intimne fotografije in zahteva denar

Ste tudi vi med tistimi, ki so prejeli sporočilo, v katerem neznanec grozi, da bo objavil vaše intimne fotografije in posnetke na spletu? V primeru, da mu nakažete 1200 evrov pa tega ne bo storil? Na spletu namreč znova kroži lažno izsiljevalsko sporočilo, opozarjajo na SI-CERT. Na tovrstne grožnje ne odgovarjajte in jih čimprej zbrišite, še svetujejo.

Bralec nas je opozoril, da je danes prejel dve izsiljevalski elektronski sporočili pod zadevo: ponudba za sodelovanje. Sporočili sta bili poslani iz različnih naslovov. Neznanec prejemnika izsiljuje z intimnimi posnetki, ki jih bo objavil na spletu, če mu ne nakažete 1200 evrov v bitcoinih. Na SI-CERT so zapisali, da ponovno opažajo povečano število lažnih izsiljevalskih sporočil, v katerih spletni nepridipravi žrtvam grozijo z objavo intimnih posnetkov in fotografij na spletu. Kot svetujejo, na tovrstno prejeto pošto ne odgovarjajte in jo čimprej tudi izbrišite. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Gre namreč za prazne grožnje. Neznanci na tovrsten način preizkušajo srečo in upajo, da se bo kdo prestrašil in res nakazal denar. Ravno v mesecu oktobru sicer poteka Evropski mesec kibervarnosti. Namenjen je ozaveščanju o kibernetskih grožnjah, promociji kibernetske varnosti ter izobraževanju prebivalcev in organizacij, kako se zaščitijo na spletu. Osrednja tema letošnje kampanje, ki poteka pod sloganom Pomisli, preden klikneš, je obravnavanje varnostnih vprašanj v zvezi z digitalizacijo vsakdanjega življenja, ki so se s koronavirusno pandemijo še pomnožila, so zapisali na strani Varni na internetu.