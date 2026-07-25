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Slovenija

'Izstop iz Podnanosa, ravna cesta in velike hitrosti – to pelje h karambolu'

Vipava, 25. 07. 2026 20.49 pred 19 minutami 1 min branja 3

Avtor:
Mateja Poljšak Čuk
Nevarno prehitevanje

Slabe tri tedne po začetku obnove na vipavski hitri cesti preko Rebernic domačini vse bolj opažajo pasti letošnje prometne ureditve. Promet po hitri cesti je med Vipavo in Razdrtim namreč mogoč zgolj v smeri proti Italiji, medtem ko proti Razdrtemu poteka zgolj po vzporedni stari cesti. Tu pa nestrpnost voznikov in prehitevanje prinašata številne nevarne situacije, zaradi katerih so domačini vse bolj zaskrbljeni.

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KOMENTARJI3

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Claus
25. 07. 2026 21.18
DARS in oblast nosijo odgovornost
Odgovori
+1
1 0
enapi
25. 07. 2026 21.17
Vsaki dan matilda seje smrt pod jansho
Odgovori
0 0
Še89sekund
25. 07. 2026 21.13
Koliko mrtvih pa je že bilo zaradi tega ? Po celi državi prepovedat prehitevanje in omejiti hitrost na max 50. Ceste v tej podrtiji od poldržave drugega enostavno ne prenesejo.
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0 0
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