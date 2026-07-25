Slovenija
'Izstop iz Podnanosa, ravna cesta in velike hitrosti – to pelje h karambolu'
Slabe tri tedne po začetku obnove na vipavski hitri cesti preko Rebernic domačini vse bolj opažajo pasti letošnje prometne ureditve. Promet po hitri cesti je med Vipavo in Razdrtim namreč mogoč zgolj v smeri proti Italiji, medtem ko proti Razdrtemu poteka zgolj po vzporedni stari cesti. Tu pa nestrpnost voznikov in prehitevanje prinašata številne nevarne situacije, zaradi katerih so domačini vse bolj zaskrbljeni.
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