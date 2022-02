Izstop zdravnikov iz enotnega plačilnega sistema?

Ministrstvo za zdravje naj bi s sindikati, ki zastopajo zdravnike in zobozdravnike, sklenilo dogovor o dvigu plač. Temelj za dvig zdravniških plač je deseti interventni zakon, ki je najvišji plačni razred zgolj za zdravnike in zobozdravnike s 57. dvignil na 63. plačni razred. Fides naj bi ob tem zahteval tudi izstop zdravnikov in enotnega plačnega sistema v javnem sektorju.

Po osnovnem vladnem predlogu, ki ga je pridobil Večer, je vlada vsem zdravnikom ponudila dvig izhodiščnih plač za šest plačnih razredov oziroma za 24 odstotkov. Izjema so le zdravniki pripravniki, ki so jim ponudili za 28 odstotkov višje plače. Z dogovorom mora sicer soglašati tudi vlada. Po neuradnih informacijah Večera naj bi medtem Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides vztrajal, da se v dogovor zapiše tudi izstop zdravnikov iz enotnega plačnega sistema. Drugi sindikati, ki so bili prav tako prisotni na pogajanjih, naj bi sicer temu nasprotovali. PREBERI ŠE FIDES bo za ureditev plač uporabil vse potrebne oblike sindikalnega pritiska Temelj za dvig zdravniških plač je deseti interventni zakon, ki je najvišji plačni razred zgolj za zdravnike in zobozdravnike s 57. dvignil na 63. plačni razred. icon-expand Zdravniki zahtevajo višje plače. FOTO: Dreamstime Vprašanja smo poslali ministrstvu za zdravje in Fidesu, odgovore še čakamo. Iz opozicije pa medtem že prihajajo prvi odzivi. Predsednik LMŠ Marjan Šarec je na družbenem omrežju Twitter zapisal, da bi izstop ene plačne skupine iz enotnega plačnega sistema sprožil plaz zahtev. "Vsak poklic ima svoje specifike, ki so neprimerljive z drugimi in ki jih obstoječi sistem ne naslavlja. Ampak brez jasne alternative sedanjemu sistemu (sistemske rešitve) bo kaos," je dodal.