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Slovenija

Izstopili iz soustanoviteljstva zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti

Ljubljana, 01. 10. 2026 16.52 pred 5 urami 2 min branja 17

Avtor:
STA
Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc

Vlada je na seji sprejela izjavo o izstopu države iz soustanoviteljstva Javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti, ki ga je soustanovila z mestnima občinama Celje in Nova Gorica. Kot so zapisali, so vzrok za izstop države iz soustanoviteljstva pravna negotovost in nedorečena razmerja med soustanovitelji.

Izjavo o izstopu države iz soustanoviteljstva Javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti bodo posredovali preostalima soustanoviteljicama.

Kot so še sporočili iz Urada vlade za komuniciranje, se je ob skrbnem pregledu dokumentacije izkazalo, da ustanovitvenih dokumentov ni mogoče izvrševati na način, ki bi zagotavljal zakonito, pregledno in finančno vzdržno delovanje novoustanovljenega javnega zavoda. Ob pregledu dokumentacije je bilo ugotovljenih več pravnih in izvedbenih pomanjkljivosti, med drugim neustrezno načrtovano financiranje, neupoštevanje predpisanih postopkov za sofinanciranje ter nerešena vprašanja organizacije in upravljanja javnega zavoda. Na te pomanjkljivosti so pristojne strokovne službe ministrstva za kulturo opozarjale že pred podpisom ustanovitvenih dokumentov.

Predlagani izstop pa ne pomeni zmanjšanja podpore področju sodobne plesne umetnosti. Država bo prek pristojnega ministrstva tudi v prihodnje zagotavljala stabilno podporo ustvarjalcem in producentom sodobnega plesa na podlagi javnih razpisov in drugih načinov financiranja. Dolgoročni razvoj področja je mogoče najučinkoviteje zagotavljati z vlaganjem v ustvarjalnost, umetniško produkcijo in dostopnost kakovostnih programov, ob hkratnem zagotavljanju pravno in finančno vzdržnih institucionalnih rešitev, so še zapisali.

Javni zavod za razvoj sodobne plesne umetnosti je bil ustanovljen v mandatu prejšnje vlade, pogodba o ustanovitvi je bila podpisana aprila. Ministrica Ignacija Fridl Jarc je izstop države iz soustanoviteljstva napovedala avgusta.

Napoved izstopa je izzvala razočaranje in obžalovanje med ustvarjalci na področju sodobnega plesa in tudi pri obeh občinah soustanoviteljicah, kjer so poudarili, da se za obe občini v finančnem pogledu ustvarjajo težki, če ne nemogoči pogoji za obstoj zavoda, saj bosta s svojimi sredstvi težko financirali zavod na državni ravni. Ob tem je predsednica Društva za sodobni ples Teja Reba na sredini seji odbora DZ za kulturo med drugim opozorila, da bi morala država, dokler je soustanoviteljica, izpolnjevati svoje obveznosti.

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KOMENTARJI17

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bodočipartizan
01. 10. 2026 18.41
Pravilno. Financira naj se samo polka na veselicah. Ostalo, kar ni dobičkonosno pa (kot je že en napisal) pa ukine - vključno s šolanjem (manj izobraženi so itak lažje vodljivi), gasilci, policaji, umetnost, kultura, gledališče, knjige je nepotrebno, saj v Sloveniji ne prinašajo nobenega dobička. Vsi ti gredo lahko obrtniku Franclu pomagat (vsaj na črno) delat, saj revež ne dohaja naročil, dobiček pa komaj sproti pretaplja v stanovanja.
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-3
2 5
vlahov
01. 10. 2026 18.30
Poglejte za katere študije bo ZDA nehala posojati za šolnine , . To so kvartialni poklici . Varuške , slavistke , knjižničarje , SOCALNE delavce ....... Mi jim pa to plačujemo, zato pa tujci delajo v RS .
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+1
3 2
vlahov
01. 10. 2026 18.26
Mozart ni imel državne pomoči . Imel je glasbenika očeta , ki je igral za princa ... Ne pa , da vsak ,ki si domišlja , da je bodoči umetnik , nakar postane obrtniški npr violinist opere.
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-2
2 4
kiropraktik
01. 10. 2026 18.02
Pravilno! Ustanoviteljica naj financira!
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+4
6 2
vlahov
01. 10. 2026 17.44
Treba nehat plačevati šolnine za glasbo , ples , masaže, novinarje , kiparje, zobne asistente ..... vse ki ne proizvajajo dobička .
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-2
2 4
vlahov
01. 10. 2026 17.42
Če država plača plesni spektakel v Slovenskih nošah , pred Rotovžem v Ljubljani , ga naj plača vsak mesec , če je treba.
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-3
2 5
biggbrader
01. 10. 2026 18.50
In Trubače tudi, saj so naši, ljubljanski.
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-1
0 1
BroNo1
01. 10. 2026 17.39
Država bo preživela brez te plesne umetnosti. Samo nehite pretiravat, samo denar se porablja v tri dni….
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+4
7 3
ArkaMast
01. 10. 2026 17.20
Pravi da mora biti umetnik reven?!? Čudaško. ... Ali jih ni zamešala z verskimi uslužbenci, ki naj bi hodili Jezusom?
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-4
4 8
NLKP
01. 10. 2026 17.16
V vaškem potoku je gradbeno podjetje delalo 3 suhe zadrževalnike 3 mesece, cele 3 mesece, v tem času takšna ekipa vaških "fuš" fantov naredi 3 hiše od temelja do strehe. Tako se dela ko je država (davkoplačevalci) plačnik
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+6
6 0
Bolfenk2
01. 10. 2026 17.14
Bravo Ignacija. Ne more država financirati vsake norosti.
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+4
10 6
Veščec
01. 10. 2026 17.13
Še ples gre u maloro,pa to
Odgovori
+0
3 3
Anion6anion
01. 10. 2026 17.09
Domoljupci zagovarjajo le ples na gasilskih veselicah. To je za njih vrhunski ples na podlagi čustvenih izkušenj.
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-2
7 9
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