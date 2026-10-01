Izstopili iz soustanoviteljstva zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti

Izjavo o izstopu države iz soustanoviteljstva Javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti bodo posredovali preostalima soustanoviteljicama.

Kot so še sporočili iz Urada vlade za komuniciranje, se je ob skrbnem pregledu dokumentacije izkazalo, da ustanovitvenih dokumentov ni mogoče izvrševati na način, ki bi zagotavljal zakonito, pregledno in finančno vzdržno delovanje novoustanovljenega javnega zavoda. Ob pregledu dokumentacije je bilo ugotovljenih več pravnih in izvedbenih pomanjkljivosti, med drugim neustrezno načrtovano financiranje, neupoštevanje predpisanih postopkov za sofinanciranje ter nerešena vprašanja organizacije in upravljanja javnega zavoda. Na te pomanjkljivosti so pristojne strokovne službe ministrstva za kulturo opozarjale že pred podpisom ustanovitvenih dokumentov.

Predlagani izstop pa ne pomeni zmanjšanja podpore področju sodobne plesne umetnosti. Država bo prek pristojnega ministrstva tudi v prihodnje zagotavljala stabilno podporo ustvarjalcem in producentom sodobnega plesa na podlagi javnih razpisov in drugih načinov financiranja. Dolgoročni razvoj področja je mogoče najučinkoviteje zagotavljati z vlaganjem v ustvarjalnost, umetniško produkcijo in dostopnost kakovostnih programov, ob hkratnem zagotavljanju pravno in finančno vzdržnih institucionalnih rešitev, so še zapisali.

Javni zavod za razvoj sodobne plesne umetnosti je bil ustanovljen v mandatu prejšnje vlade, pogodba o ustanovitvi je bila podpisana aprila. Ministrica Ignacija Fridl Jarc je izstop države iz soustanoviteljstva napovedala avgusta.

Napoved izstopa je izzvala razočaranje in obžalovanje med ustvarjalci na področju sodobnega plesa in tudi pri obeh občinah soustanoviteljicah, kjer so poudarili, da se za obe občini v finančnem pogledu ustvarjajo težki, če ne nemogoči pogoji za obstoj zavoda, saj bosta s svojimi sredstvi težko financirali zavod na državni ravni. Ob tem je predsednica Društva za sodobni ples Teja Reba na sredini seji odbora DZ za kulturo med drugim opozorila, da bi morala država, dokler je soustanoviteljica, izpolnjevati svoje obveznosti.