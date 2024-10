Izteče se rok za kandidature za varuha človekovih pravic

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za varuha objavila proti koncu avgusta, predloge pa je mogoče posredovati še danes do 15. ure. Svetina je predsednico julija obvestil, da želi nadaljevati svoja prizadevanja na čelu institucije, ki bo z novim letom praznovala 30 let delovanja.

Kandidaturo za mesto varuhinje človekovih pravic je sredi septembra najavila tudi direktorica Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja (PIC) Katarina Bervar Sternad. V tekmo za varuha človekovih pravic se podajata tudi nekdanja varuhinja Vlasta Nussdorfer in vodja diplomatske akademije na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Andraž Zidar.