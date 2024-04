Izteče se rok za mediacijo: se bosta Fides in vlada dogovorila?

Da sta vladna stran in zdravniški sindikat Fides uskladila ter na svojih organih tudi potrdila dogovor o mediaciji z namenom reševanja stavkovnih zahtev zdravnikov, so prejšnji teden sporočili iz mediacijskega centra odvetniške akademije.

Vladna stran je sicer želela, da v času trajanja mediacije zdravniki svoje delo opravljajo v polnem obsegu. V Fidesu pa so medtem poudarjali, da razloga za zamrznitev stavke med mediacijo ne vidijo. Po dostopnih podatkih med mediacijo do zamrznitve stavke sicer ni prišlo.

Stavka, ki poteka 12. teden, je že postala najdaljša zdravniška stavka v Sloveniji doslej. Fides stavka od 15. januarja. Zahteva ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij vključno z dvigi plač starejšim zdravnikom.

V minulih dneh se sicer vrstijo številni pozivi in pritiski na obe strani. Na vlado in ministrstvo za zdravje so se z javnim pismom obrnili zdravniki iz izolske, jeseniške in slovenjgraške bolnišnice. Med drugim so poudarili, da stavka bistveno ne vpliva na dostopnost bolnikom do zdravstva, vlado pa pozvali k vzpostavitvi normalnih pogojev dela. Evropska poslanka Irena Joveva (Renew/Svoboda) pa je predsedniku Fidesa Damjanu Polhu poslala pismo, v katerem ga je pozvala k prekinitvi zdravniške stavke.