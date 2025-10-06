Izteka se čas za odstrel medvedke in mladiča: bo država podaljšala dovoljenje?

Lovci na Rakitni so bili ves konec tedna na preži, pripoveduje starešina lovske družine Marjan Šivic. Sveže sledi so danes vidne tudi na zabojniku za smeti, ki se ga je medved oziroma medvedka lotila že minuli teden. Kot pripoveduje lovec, so bili fantje na terenu, a težko pa je celo noč dežurati. Poleg tega so akcijo lovcev skušali preprečiti nekateri nasprotniki odstrela, pripovedujejo. V krajevni skupnosti Rakitna pripovedujejo: "Žal nam je, da se posluša te ljudi, ki živijo po blokih v Ljubljani, ti so najbolj glasni, najbolj komentirajo. Morali bi priti sem, da bi to videli."

Opozarja tudi predsednica krajevne skupnosti Barbara Kovačič, ki na Rakitni živi že 30 let. Razmere so se začele zaostrovati pred dvema letoma, pravi. Ljudje so zdaj svoja življenja in dejavnosti medvedom podredili, v vrtcu v bližino gozda z otroki ne hodijo več.