Izteka se čas za odstrel medvedke in mladiča: bo država podaljšala dovoljenje?

Lovci na Rakitni so bili ves konec tedna na preži, pripoveduje starešina lovske družine Marjan Šivic. Sveže sledi so danes vidne tudi na zabojniku za smeti, ki se ga je medved oziroma medvedka lotila že minuli teden. Kot pripoveduje lovec, so bili fantje na terenu, a težko pa je celo noč dežurati. Poleg tega so akcijo lovcev skušali preprečiti nekateri nasprotniki odstrela, pripovedujejo. V krajevni skupnosti Rakitna pripovedujejo: "Žal nam je, da se posluša te ljudi, ki živijo po blokih v Ljubljani, ti so najbolj glasni, najbolj komentirajo. Morali bi priti sem, da bi to videli."
Opozarja tudi predsednica krajevne skupnosti Barbara Kovačič, ki na Rakitni živi že 30 let. Razmere so se začele zaostrovati pred dvema letoma, pravi. Ljudje so zdaj svoja življenja in dejavnosti medvedom podredili, v vrtcu v bližino gozda z otroki ne hodijo več.
Kot pripoveduje ena izmed vzgojiteljic, ko gredo na sprehode vidijo stopinje medveda. In ja, če se srečaš, v tistem trenutku si ti odgovoren za tiste otročke, pravi Matejka Doles Korošec.
Lovci imajo le še dan časa, da streljajo na medvedko z mladičem. Če odstrela ne bo, stroka pa bo ugotovila, da nevarnost ostaja, lahko ministrstvo za naravne vire o primeru znova odloča. Poleg prevelikega števila teh zveri na državni ravni pa sogovorniki kot del težav izpostavljajo tudi smeti.
Lokalna skupnost in občina sta se zato dogovorila za postavitev medovarnih smetnjakov, ker to po besedah župana traja nekaj časa, pa so enostavno sprejeli odločitev, da vse ekološke otoke združiijo na eni lokaciji, ki jo bodo začeli urejati jutri. Župan krajane ob tem poziva, naj smeti ločujejo, smetnjake - če je to možno - pa naj pospravijo v garaže ali lope.
