Izteka se čas za uveljavljanje olajšave pri otrocih

Vzdrževani družinski člani so vsi otroci do 18. leta starosti, lahko pa tudi starejši otroci, zakonski partnerji in starši zavezanca, če izpolnjujejo posebne pogoje. Najenostavneje je, da jih zavezanci za dohodnino uveljavljajo že med letom pri izračunu akontacije dohodnine na mesečni ravni.

Zavezanec, ki med letom olajšave ni uveljavljal, mora najpozneje do 5. februarja vložiti vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine. To velja tudi za tiste, ki so olajšavo uveljavljali, a jo želijo spremeniti. Zavezanec lahko vlogo odda osebno ali po pošti na pristojni finančni urad, še bolj enostavno in hitreje pa lahko to stori po elektronski poti.

Že do zdaj so imeli zavezanci možnost oddaje vloge prek portala Fursa eDavki, letos prvič pa imajo na voljo oddajo vloge tudi prek aplikacije za pametne telefone. Prednost uporabe aplikacije je tudi, da uporabniku ponudi predhodno izpolnjen obrazec s podatki iz zavezančeve zadnje vložene vloge.

Tako za vloge prek mobilne aplikacije kot spletnega portala velja, da imajo zavezanci nekaj več časa kot pa za oddajo vloge na papirnatih obrazcih. Na Fursu jih bodo namreč sprejemali vse do 20. februarja. Hkrati bo obdelava tako prispelih vlog enostavnejša in hitrejša, zato bodo lahko ti zavezanci v primeru priznane posebne olajšave in preplačila dohodnine prejeli vračilo dohodnine na svoj bančni račun 13 dni prej, kot je zakonsko določen rok.

Vlogo za uveljavljanje olajšave vsako leto odda približno 240.000 zavezancev

Vlogo za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane vsako leto odda približno 240.000 zavezancev, od katerih se jih vsako leto več odloča za uporabo elektronske poti. Lani je vlogo prek portala eDavki oddalo 40.000 zavezancev, kar je trikrat več kot leta 2016, letos je do zdaj rast že 85-odstotna, so povedali na Fursu.