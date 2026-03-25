Izteka se čas za vložitev ugovora pri volilnih komisijah

Zakon o volitvah v DZ namreč določa, da ima ob morebitnih nepravilnostih pri delu volilnega odbora oziroma okrajne volilne komisije pri volitvah vsak kandidat, predstavnik liste kandidatov in vsak volivec pravico vložiti ugovor pri volilni komisiji volilne enote. Ugovor se lahko vloži v treh dneh od dneva glasovanja.

Glede na napovedi je pričakovati, da bodo vsaj kakšen ugovor vložili v SDS. Prvak SDS Janez Janša je na torkovi novinarski konferenci namreč zatrdil, da je bilo na nedeljskih parlamentarnih volitvah največ nepravilnosti doslej. Nanizal jih je več, od neažuriranih volilnih imenikov, umanjkanja glasovnic na voliščih na podeželju in dolgo čakanje na dodatne, prihajalo naj bi celo do odnašanja skrinjic z volišč. Državna volilna komisija je slednje sicer zanikala.

Janša je dejal tudi, da obstajajo posamična odstopanja pri glasovanjih na posameznih voliščih. Napovedal je, da se bodo na posameznih voliščih vlagale pritožbe zaradi nepravilnosti.