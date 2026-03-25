Slovenija

Izteka se čas za vložitev ugovora pri volilnih komisijah

Ljubljana, 25. 03. 2026 06.20

N.V. STA
Glasovanje

Po nedeljskih volitvah v DZ imajo kandidati, liste in volivci še danes čas za vložitev morebitnih ugovorov pri volilnih komisijah volilnih enot. Volilne komisije pa bodo morale o njih odločiti v 48 urah.

Zakon o volitvah v DZ namreč določa, da ima ob morebitnih nepravilnostih pri delu volilnega odbora oziroma okrajne volilne komisije pri volitvah vsak kandidat, predstavnik liste kandidatov in vsak volivec pravico vložiti ugovor pri volilni komisiji volilne enote. Ugovor se lahko vloži v treh dneh od dneva glasovanja.

Glede na napovedi je pričakovati, da bodo vsaj kakšen ugovor vložili v SDS. Prvak SDS Janez Janša je na torkovi novinarski konferenci namreč zatrdil, da je bilo na nedeljskih parlamentarnih volitvah največ nepravilnosti doslej. Nanizal jih je več, od neažuriranih volilnih imenikov, umanjkanja glasovnic na voliščih na podeželju in dolgo čakanje na dodatne, prihajalo naj bi celo do odnašanja skrinjic z volišč. Državna volilna komisija je slednje sicer zanikala.

Janša je dejal tudi, da obstajajo posamična odstopanja pri glasovanjih na posameznih voliščih. Napovedal je, da se bodo na posameznih voliščih vlagale pritožbe zaradi nepravilnosti.

Ustavni pravnik Saša Zagorc je sicer opozoril, da je dokazno breme v zvezi z morebitnimi nepravilnostmi na volitvah na strani tistega, ki vloži ugovor. Kot navaja, mora pritožnik dokazati, da je prišlo do nepravilnosti, kot tudi, da so ali bi lahko te bistveno vplivale na izid volitev.

