Izteka se prijava za glasovanje na referendumih po pošti

Na enak način kot volivci v priporu, zaporu, bolnišnici ali socialnovarstvenem zavodu lahko glasujejo tudi invalidi, če predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida, so navedli na Državni volilni komisiji. Invalidi lahko glasujejo po pošti tudi stalno, če to sporočijo Državni volilni komisiji in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Obvestilo invalida o stalnem glasovanju po pošti velja do preklica.

Sočasno bodo 11. oktobra izvedeni zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi ter trije posvetovalni referendumi - o ukinitvi obveznega plačevanja prispevka za Radiotelevizijo Slovenija, o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih upravičencev v družbenokoristna dela ter o volilni pravici na lokalnih volitvah.

Danes pa je pomemben tudi za organizatorje volilne kampanje za lokalne volitve, saj morajo najkasneje danes odpreti transakcijski račun. Lokalne volitve bodo v nedeljo, 15. novembra.