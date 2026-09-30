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Slovenija

Izteka se prijava za glasovanje na referendumih po pošti

Ljubljana, 30. 09. 2026 06.28 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Na volišču referendum o dodatku k pokojnini

Volivci v priporu, zaporu, bolnišnici ali socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, ki želijo na referendumih 11. oktobra glasovati po pošti in živijo v Sloveniji, lahko to še danes sporočijo okrajni volilni komisiji. Organizatorji volilne kampanje za lokalne volitve pa morajo najkasneje danes odpreti transakcijski račun.

Na enak način kot volivci v priporu, zaporu, bolnišnici ali socialnovarstvenem zavodu lahko glasujejo tudi invalidi, če predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida, so navedli na Državni volilni komisiji. Invalidi lahko glasujejo po pošti tudi stalno, če to sporočijo Državni volilni komisiji in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Obvestilo invalida o stalnem glasovanju po pošti velja do preklica.

Sočasno bodo 11. oktobra izvedeni zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi ter trije posvetovalni referendumi - o ukinitvi obveznega plačevanja prispevka za Radiotelevizijo Slovenija, o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih upravičencev v družbenokoristna dela ter o volilni pravici na lokalnih volitvah.

Danes pa je pomemben tudi za organizatorje volilne kampanje za lokalne volitve, saj morajo najkasneje danes odpreti transakcijski račun. Lokalne volitve bodo v nedeljo, 15. novembra.

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lokalne volitve glasovanje pošta transakcijski račun

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