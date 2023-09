Izteka se rok občinam za vnos podatkov o škodi v aplikacijo Ajda

Občine so ministrstvu za naravne vire in prostor že posredovale predhodno oceno škode na objektih v lasti občin ali v lasti oseb javnega prava, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina, oziroma ocenjena sredstva za izvedbo geotehničnih ukrepov. Podatke je posredovalo 123 občin, predhodna ocena škode pa skupaj znaša 1,095 milijarde evrov.

V skladu z zakonom o odpravi naravnih nesreč so občine upravičene do predplačil do višine 40 odstotkov predhodne ocene škode. Kot je v četrtek povedal minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan, bo za to namenjenih 222 milijonov evrov. Predplačila bodo prejele občine, kjer je škoda ocenjena na najmanj 20.000 evrov, zgornja meja nakazila pa je dvakratnik primerne porabe posamezne občine.