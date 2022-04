Izteka se rok prijave za glasovanje na domu in voliščih omnia

Poleg tega se danes izteče rok, do katerega morajo volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji, pa bodo na dan volitev v Sloveniji in bi želeli tu oddati svoj glas, to sporočiti Državni volilni komisiji.

Splošno glasovanje bo potekalo v nedeljo, 24. aprila, ko bo imelo 1,7 milijona volilnih upravičencev priložnost, da med več kot 1400 kandidati z 20 list izberejo novo sestavo državnega zbora. Stranke in liste, ki so se podale v volilno tekmo, imajo sicer za nagovarjanje volivcev čas le še do petka do polnoči, ko se bo volilna kampanja uradno zaključila in bo nastopil volilni molk.