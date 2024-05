Izteka se rok za odprtje volilnih računov pred evropskimi volitvami

Organizatorji volilne kampanje morajo v skladu z rokovnikom Državne volilne komisije poseben transakcijski račun za financiranje volilne kampanje odpreti najpozneje 45 dni pred dnevom glasovanja, torej danes. Sicer pa velja, da morajo organizatorji poseben transakcijski račun odpreti, še preden opravijo prvo transakcijo, namenjeno kampanji.

Volilne račune doslej odprlo 11 strank

Kot je razvidno iz registra transakcijskih računov, objavljenega na spletni strani Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes), je volilne račune doslej odprlo 11 strank. Med njimi so vse parlamentarne stranke, Gibanje Svoboda, SDS, NSi, SD in Levica, poleg njih pa še zunajparlamentarne SLS, Vesna, Resni.ca, Dobra država in Nič od tega. Volilni račun je odprla tudi SNS, čeprav so se v stranki odločili, da na evropske volitve ne gredo.

Podatke o transakcijskem računu ter organizatorju kampanje morajo sicer liste predložiti hkrati z vložitvijo kandidature. To lahko storijo do 10. maja, ko se izteče rok za vložitev kandidatur, medtem ko se bo volilna kampanja uradno začela že dan prej, 9. maja.