Izteka se rok za ugovor zoper informativni izračun dohodnine

Ob tem na Fursu opozarjajo, da morate v ugovoru napovedati tudi, če ste prejeli dohodke iz tujine in jih še niste napovedali med letom.

Rok za doplačilo premalo plačane dohodnine je 30. maj 2025, preveč plačana dohodnina pa bo zavezancem nakazana na TRR do 30. maja 2025. Naslednji sveženj informativnih izračunov bo odpremljen 30. maja 2025.

Če ste v poštni nabiralnik že prejeli informativne izračune, preverite, da so na njih navedeni pravilni podatki in vsi dohodki, ki so obdavčeni z dohodnino.

V kolikor zavezanci ugotovijo, da podatki v informativnem izračunu niso pravilni oziroma so pomanjkljivi ali pa je njihova davčna obveznost prenizko ali previsoko ugotovljena, morajo najpozneje do 30. aprila 2025 podati ugovor, lahko tudi elektronsko prek sistema eDavki. Prijava je možna z davčno številko in geslom preko računalnika, tabličnega računalnika ali pametnega mobilnega telefona.

V ugovoru lahko prav tako uveljavljate še osebne olajšave za vzdrževane družinske člane.

Če se z informativnim izračunom strinjate, vam ni treba storiti ničesar. Izračun bo po poteku roka samodejno postal odločba.