Izteka se rok za ugovor zoper informativni izračun dohodnine

Zavezanci naj natančno pregledajo svoje izračune in preverijo, ali so vključeni podatki o vseh prejetih dohodkih, ki so obdavčeni z dohodnino. Nato naj navedene podatke primerjajo s svojimi podatki oziroma podatki o dohodkih, ki so jih prejeli od svojega izplačevalca. Če zavezanec ugotovi, da podatki v informativnem izračunu niso pravilni oziroma so pomanjkljivi ali pa je njegova davčna obveznost prenizko ali previsoko ugotovljena, mora najpozneje do 3. maja 2022 podati ugovor. V nasprotnem primeru stori davčni prekršek, za katerega je zagrožena globa od 250 do 400 EUR. Ugovor lahko zavezanci vložijo elektronsko v sistemu eDavki tudi zgolj z davčno številko in geslom po računalniku, tabličnem računalniku ali pametnem mobilnem telefonu. Na podlagi ugovora bo davčni organ zavezancu izdal dohodninsko odločbo, so sporočili s Fursa.