Izteka se rok za ugovor zoper izračun dohodnine

Tistim zavezancem, ki se z informativnim izračunom strinjajo, ni treba storiti ničesar, saj ta v 30 dneh od odpreme samodejno postane odločba. V tem primeru morajo premalo plačano dohodnino doplačati do 1. avgusta oz. bodo lani med letom preveč plačano dohodnino prejeli vrnjeno na svoje bančne račune do 29. julija.

Če zavezanec kljub napačnim podatkom ugovora ne vloži, stori davčni prekršek, za katerega je zagrožena globa od 250 do 400 evrov. V ugovoru, ki ga je mogoče vložiti elektronsko prek sistema eDavki, pa lahko uveljavlja tudi olajšavo za vzdrževane družinske člane, če je ni že prej, poudarjajo na Finančni upravi RS (Furs).

Povprečni znesek doplačila je 452 evrov, povprečni znesek vračila pa 791 evrov

Furs je v drugem svežnju poslal informativne izračune 503.710 zavezancem. Od tega jih je 75.510 ali 15 odstotkov z doplačili, 329.830 ali 65,5 odstotka z vračili, 98.370 ali 19,5 odstotka pa brez vračila ali doplačilom dohodnine do dveh evrov, ki se v skladu z zakonom o davčnem postopku odpiše.

Skupaj je v tem paketu za 34,17 milijona evrov doplačil in 260,91 milijona evrov vračil. Povprečni znesek doplačila je 452 evrov, povprečni znesek vračila pa 791 evrov.

Kdor izračuna ni prejel, mora napoved do najpozneje 1. avgusta vložiti sam

Furs je v prvem svežnju, ki ga je odpremil 31. marca, poslal 989.325 informativnih izračunov dohodnine za leto 2021. 189.844 ali 19 odstotkov jih je bilo z doplačili, 336.817 ali 34 odstotkov z vračili, 462.664 ali 47 odstotkov pa brez vračila ali doplačila dohodnine. Skupaj je bilo v tej tranši 35,49 milijona evrov doplačil in 107,84 milijona evrov vračil. Povprečni znesek doplačila je bil 187 evrov, povprečni znesek vračila pa 320 evrov.

Tako kot lani je finančna uprava tudi letos izdala informativni izračuni dohodnine vsem zavezancem, ki so imeli lani kakršenkoli dohodek, ki se všteva v letno odmero dohodnine, ne glede na znesek dohodka. Kdor izračuna ni prejel, mora napoved za odmero dohodnine vložiti sam, in sicer najpozneje do 1. avgusta.