Izteka se rok za uskladitev volilne zakonodaje z ustavo

Pobudo za iskanje rešitve je prevzel predsednik republike Borut Pahor, ki je pripravil več posvetov s strokovnjaki in predstavniki političnih strank. Pogovarjali so se o dveh možnih poteh za uresničitev ustavne odločbe. Prva je preoblikovanje volilnih okrajev s spremembo njihovih meja, druga pa njihova ukinitev in uvedba prednostnega glasu.

Slednja je imela več podpore. Vendar pa sta bila oba poskusa, da bi državni zbor sprejel novelo zakona o volitvah v DZ, ki je predvidevala ukinitev volilnih okrajev in uvedbo relativnega prednostnega glasu, neuspešna. Predlog bi v DZ moralo podpreti 60 poslancev, a so marca ob prvem poskusu zmanjkali trije glasovi, v drugo minuli petek pa pet. Med tistimi, ki so predlog podprli, so bili poleg opozicije tudi poslanci koalicijskih SMC in NSi.