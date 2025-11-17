Svetli način
Izteka se še zadnji rok za prijavo za glasovanje na referendumu po pošti iz Slovenije

Ljubljana, 17. 11. 2025 06.14 | Posodobljeno pred eno minuto

STA , K.H.
Pred zakonodajnim referendumom o zakonu o prostovoljnem končanju življenja, ki bo 23. novembra, se izteče rok, do katerega lahko DVK glasovanje po pošti napovejo volivci, ki jim je bila nepredvideno odvzeta prostost, so bili nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali v institucionalno varstvo socialnovarstvenega zavoda.

Prav tako se danes izteče rok, do katerega morajo predstavniki predlagatelja referenduma in prijavljeni organizatorji referendumske kampanje sporočiti okrajni volilni komisiji seznam zaupnikov na voliščih in zaupnika pri tej komisiji.

Na referendumu bodo mogoče še nekatere druge posebne oblike glasovanja. Tako bodo volivci, ki bodo na dan glasovanja zunaj okraja svojega stalnega prebivališča, lahko glas oddali na volišču v drugem okraju, volivci, ki se zaradi bolezni ne bodo mogli osebno zglasiti na volišču, pa bodo lahko glasovali na svojem domu. Oboji morajo to sporočiti okrajni volilni komisiji. Na volišču v Sloveniji bodo lahko glas oddali tudi volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji, kar morajo sporočili Državni volilni komisiji (DVK).

Preberi še Še dober teden do referenduma: kako nagovarjajo volivce?

Za takšne oblike glasovanja se morajo volivci prijaviti, rok za to pa se izteče v sredo.

Predčasno glasovanje na posebnih voliščih pa se bo začelo v torek in bo potekalo do četrtka.

Na referendumskem glasovanju 23. novembra se bodo volivci izrekali o podpori zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki bi polnoletnemu bolniku, sposobnemu odločanja o sebi, dal pravico do prostovoljnega končanja življenja, če zaradi hude neozdravljive bolezni ali druge trajne okvare zdravja neznosno trpi.

Referendumsko vprašanje se bo glasilo: "Ali ste za to, da se uveljavi zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki ga je sprejel državni zbor na seji dne 24. julija 2025?"

Naslednje leto višje plače za vse: 220, 130 ali 250 evrov na leto?

