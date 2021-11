Izteka se skrajni rok za izplačilo regresa, kršitev vse več

Pravico do regresa delavec po zakonu o delovnih razmerjih pridobi s pravico do letnega dopusta. Regres mora biti izplačan v denarju, če ni s kolektivno pogodbo dejavnosti določeno drugače. Če ima delavec pravico do dopusta, ima vedno pravico tudi do regresa.

Po zakonu o delovnih razmerjih se mora regres delavcu izplačati najpozneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. Določeno pa je tudi, da se s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi poznejši rok izplačila, a na vsak način do 1. novembra tekočega koledarskega leta.

Če delavec ni zaposlen celo koledarsko leto, potem ima pravico le do sorazmernega dela dopusta in posledično sorazmernega dela regresa. Delodajalec je delavcu, s katerim je sklenil delovno razmerje v prvi polovici leta, sorazmeren del regresa dolžan plačati do 1. julija, preostali del pa do konca tekočega koledarskega leta oz. do prenehanja delovnega razmerja. Roka za plačilo regresa v primeru, da se delavec zaposli po 1. juliju, pa zakon ne določa, izoblikovala se je zgolj sodna praksa, da je treba regres izplačati do konca tekočega koledarskega leta.

Kot so pojasnili na Finančni upravi RS (Furs), so delodajalcev, ki so sicer izplačevali plače za leto 2020, niso pa izplačali regresa, zabeležili 13.759, letos pa do 26. oktobra 12.247 (sredi avgusta je bilo takih še skoraj 15.000). Gre sicer za razliko med številom delodajalcev, ki so predložili obrazec REK-1 za plače, in številom tistih, ki so predložili REK-1 za regres, so še navedli.