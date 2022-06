Izteka se veljavnost turističnega bona in bona21

Če še niste izkoristili turističnega bona ali bona21, lahko to storite le še do 30. junija oziroma naslednjega četrtka. Z bonoma se lahko plačajo le storitve, ki se bodo opravile do zaključka njune veljavnosti.

Naslednji teden se z zadnjim dnem junija izteka tudi veljavnost tako turističnega bona kot bona21, ki ju je prejšnja vlada uvedla z namenom odprave posledic epidemije v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi za izboljšanje gospodarskega položaja teh področij. V primeru, da bodo storitve (nočitve) opravljene v času pred in po tem presečnem datumu, se z boni lahko plača le del letovanja do 30. 6. 2022. Storitve, ki bodo opravljene po tem datumu, se lahko plačajo z drugimi plačilnimi sredstvi. Če bodo ponudniki storitev v zvezi s turističnim bonom ali bonom 21 želeli izvesti popravke ali spremembe podatkov v sistemu Finančne uprave, naj to uredijo do 30. junija, pozivajo na Fursu. "To pomeni, naj preverijo bone, ki jih imajo na statusu 'rezerviran', in jih unovčijo ter izvedejo morebitne popravke podatkov do tega datuma," so še razložili.

icon-expand Le še do konca junija imate čas, da izkoristite turistične bone. FOTO: Adobe Stock

Spomnimo, da smo preteli mesec na Fursu preverjali, koliko bonov je bilo še neizkoriščenih. Ugotovili smo, da je turistični bon do 22. maja unovčilo 1.646.265 (80,4 odstotka) različnih upravičencev do bona. Bon21 je do 22.5. unovčilo 1.570.636 (76,7 odstotka) različnih upravičencev do bona.