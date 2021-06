Izteka se vrsta ukrepov: mesečni temeljni dohodek, nadomestilo čakanja na delo ...

Samo še danes je na voljo tudi povračilo celotnega izplačanega nadomestila plače za zaposlene, ki zaradi odrejene karantene ne morejo opravljati dela in jim ni mogoče organizirati dela na domu. Enako velja glede nadomestila za zaposlene, ki ne morejo opravljati dela zaradi višje sile, denimo varstva otrok.

Izteka se tudi izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka za samozaposlene, kmete in verske uslužbence. Tega so imeli upravičenci na voljo že v času prve razglasitve epidemije lani spomladi, nato pa v nekoliko spremenjeni obliki spet od oktobra dalje. Samozaposleni, kmetje in verski uslužbenci so lahko uveljavljali tudi povračilo izgubljenega dohodka zaradi karantene ali varstva otrok. Do konca letošnjega maja je bilo za te oblike pomoči izplačanih 363 milijonov evrov.

Skupaj 228 milijonov evrov pa je bilo od oktobra lani do konca maja izplačanih v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov. Do te pomoči so bile upravičene pravne in fizične osebe, ki jim je epidemija covida-19 bistveno okrnila opravljanje dejavnosti.

Še danes lahko zavezanci za davek vlagajo tudi vloge za odlog plačila oz. obročno plačilo davčnih obveznosti v skladu s protikoronskimi zakoni. Prav tako se izteka jamstvena shema za likvidnostna posojila podjetij, ki sicer nikdar ni zaživela v predvidenem obsegu.