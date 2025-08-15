Izteka se zadnji teden za prevzem 37 milijonov evrov

Si predstavljate, da ste na loteriji zadeli 37 milijonov, pa ste pozabili, da ste kupili srečko in je sploh niste preverili? Ali, še huje, da ste srečko izgubili? Morda se je prav to zgodilo srečnežu – ali pa neverjetnemu osmoljencu, ki je v Kranju maja kupil zmagoviti listek Eurojackpota, pa dobitka še vedno ni prevzel. Časa ima le še šest dni, je pa težko verjeti, da bi nekdo na prevzem milijonov, ki bi mu za vedno spremenili življenje, čakal prav do zadnjega.