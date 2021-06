Iztekajo se ugodnosti na področju plačevanja davkov in prispevkov

Poleg milejših pogojev za odobritev obročnega plačila oziroma odloga plačila obveznosti Finančni upravi RS (Furs) na podlagi protikoronske zakonodaje velja tudi neobračunavanje obresti za čas odloga plačila oziroma obročnega plačila.

V skladu s temi določbami so na Fursu do 21. junija prejeli 14.157 vlog in odobrili odlog plačila obveznosti v skupni višini 26,9 milijona evrov. Za obveznosti v skupnem znesku 173,2 milijona evrov pa so odobrili obročno plačilo.

Čeprav se ti ukrepi iztekajo, pa lahko zavezanci za davek ob težavah pri izpolnjevanju davčnih obveznosti še vedno zaprosijo za odlog plačila oziroma obročno plačilo na podlagi določb zakona o davčnem postopku, so še pojasnili na Fursu. Tu so pogoji sicer nekoliko strožji.