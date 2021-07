Iztekata se roka za doplačilo dohodnine in vložitev dohodninske napovedi

Zavezancem, ki so zoper informativni izračun vložili ugovor, zneska ni treba poravnati, saj ugovor zadrži izvršitev, so sporočili s Finančne uprave RS (Furs). Ostali zavezanci, ki so v letu 2020 prejeli obdavčljive dohodke, ki se seštevajo v letno davčno osnovo in ki do 15. junija na dom niso prejeli informativnega izračuna dohodnine, pa morajo dohodninsko napoved vložiti sami, in sicer do 2. avgusta.