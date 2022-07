Iztekel se je rok za izplačilo regresa: letos že več kot tisoč kršitev

Do 1. julija so imeli delodajalci čas, da svojim zaposlenim izplačajo regres za letni dopust. Že v ponedeljek pa gredo na delo vse razpoložljive sile inšpektorata, kjer pri tem poudarjajo: pravico do regresa imate tudi, če ste bili zaposleni na primer zgolj mesec dni. In kaj kažejo izkušnje preteklih let? Zgolj lani so inšpektorji odkrili skoraj štiri tisoč kršitev. Najvišja zagrožena globa, ki lahko doleti delodajalca, pa je 20 tisoč evrov.

Delodajalci so morali do začetka julija izplačati regres, kar bodo od ponedeljka poostreno preverjali inšpektorji. "Mi točno vemo, kakšen regres je delodajalec dolžan izplačati delavcem, delodajalec je potem dolžan nam predložiti obračun, dokazila, bančne izpiske," pojasnjuje glavni inšpektor Jadranko Grlić. Če tega ni storil, mu grozi globa vse od 3000 pa do 20.000 evrov. "Odvisno je tudi od števila zaposlenih delavcev, če je več kršitev, več zaposlenih delavcev, potem so globe tudi v razponu do 20 tisoč evrov," dodaja Grlić. Zgolj v zadnjih treh letih so inšpektorji našli več kot 9500 delodajalcev, ki regresa niso izplačali. Lani na primer skoraj 4000, nekoliko manj v koronskem letu 2020, in sicer 2600, še leto prej pa dobrih 3000. Že samo letos do konca junija čez 1000 kršitev, ki pa se nanašajo še na izplačila za lani.

icon-expand Regres mora doseči višino minimalne plače, torej vsaj 1074 evrov. FOTO: Thinkstock

Tudi delavci lahko sami podajo prijavo na inšpektorat, če ne dobijo regresa. Ta mora sicer znašati vsaj toliko kot minimalna plača, torej 1074 evrov. "Večja podjetja, resni delodajalci, sploh ne razmišljajo o tem in redno izplačujejo regres, ki je višji kot minimalna plača. Nekateri, ki imajo zaposleno manjše število delavcev, mogoče mislijo, da jih delavec ne bo tožil na delovno sodišče in zato mogoče ne izplačajo regresa," ocenjuje Grlić in dodaja, da inšpektor lahko le kaznuje delodajalca, ne more pa mu odrediti plačila regresa. Na potezi so nato zaposleni, ki morajo podati tožbo na delovno sodišče.