Iztok Kočevar na 2000-kilometrski kolesarski dobrodelni podvig

Od Maribora pa vse do Istanbula, in to s kolesom. Na kar 2000 kilometrov dolg kolesarski podvig se kmalu odpravlja Mariborčan Iztok Kočevar. Namen pa je poseben. Zbrati sredstva za 80 otrok iz socialno ogroženih družin, ki se bodo lahko brezplačno udeležili tabora za nadarjene učence Zveze prijateljev mladine Maribor, kjer lahko otroci odkrivajo in razvijajo svoje talente. Pomagate lahko s SMS-sporočilom SANJE10 na 1919.