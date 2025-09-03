Svetli način
Iztok Kočevar na 2000-kilometrski kolesarski dobrodelni podvig

Maribor, 03. 09. 2025 19.07 | Posodobljeno pred 9 dnevi

Jana Ujčič
Od Maribora pa vse do Istanbula, in to s kolesom. Na kar 2000 kilometrov dolg kolesarski podvig se kmalu odpravlja Mariborčan Iztok Kočevar. Namen pa je poseben. Zbrati sredstva za 80 otrok iz socialno ogroženih družin, ki se bodo lahko brezplačno udeležili tabora za nadarjene učence Zveze prijateljev mladine Maribor, kjer lahko otroci odkrivajo in razvijajo svoje talente. Pomagate lahko s SMS-sporočilom SANJE10 na 1919.

maribor instanbul kolesarjenje iztok kočevar dobrodelnost
ajdanakolesu
04. 09. 2025 08.48
+1
Če pogledamo statistiko, ogromno število nevladnih organizacij, športnikov in estradnikov zbira sredstva za socialno ogrožene družine, poleg rednih denarnih dodatkov iz proračuna. Ali je to res potrebno zaradi otrok ? Kdo bo otroke naučil skromnosti in spoštljive komunikacije med vrstniki ? Ni vse v materialnih sredstvih.
