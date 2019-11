Ovčarka s statusom nevarnega psa znova napadla

V Kranju se je s povodca iztrgal pes, ki ima status nevarnega psa, in ugriznil drugega psa. V Sloveniji ima sicer status nevarnega psa okoli 2.300 psov. Če pes ni na povodcu oziroma nevaren pes ne nosi predpisanega nagobčnika, lahko skrbnika doleti globa v višini od 200 do 1200 evrov.

Včeraj zvečer se je v Kranju nemška ovčarka, ki ima status nevarnega psa in bi zato morala imeti nagobčnik, iztrgala s povodca in na javnem kraju ugriznila drugega psa. Proti skrbniku poteka prekrškovni postopek, so sporočili s PU Kranj. Zakon o zaščiti živali sicer jasno opredeljuje, kdaj je posamezen pes nevaren in katere obveznosti ima skrbnik psa, ki ima status 'nevaren pes'. Kot pojasnjujejo na kmetijskem ministrstvu, omenjeni zakon določa, da mora skrbnik živali z ustrezno vzgojo in šolanjem oziroma z drugimi ukrepi zagotoviti, da žival ni nevarna okolici, prav tako pa morajo skrbniki psov zagotoviti fizično varstvo svojih psov tako, da jih imajo na javnem mestu na povodcu.

Na javnem mestu morajo biti vsi psi na povodcu. FOTO: Dreamstime

Če pes ugrizne človeka ali poškoduje drugega psa, mu, ko pristojni območni urad od antirabične ambulante, veterinarske organizacije ali policije, ki je obravnavala dogodek, prejme obvestilo o ugrizu, izda odločbo, s katero dodeli psu status nevarnega psa.

V Sloveniji je v registru nevarnih psov zabeleženih okoli 2.300 psov.

Po definiciji Zakona o zaščiti živali je nevaren pes tisti pes, ki ogroža okolico zaradi svoje neobvladljivosti oziroma kaže napadalno vedenje do človeka, ali pa pes, ki je ugriznil človeka ali žival. "Pes postane nevaren, ko je bilo v uradnem postopku ugotovljeno, da je pes neobvladljiv in/ali kaže napadalno vedenje do človeka, oziroma je bil ugriz evidentiran, dokazan in so bili izvedeni vsi predpisani postopki. Tak pes dobi status nevarnega psa z odločbo uradnega veterinarja v upravnem postopku. Postopek pridobitve statusa 'nevaren pes' nikakor ni avtomatiziran," pojasnjujejo na kmetijskem ministrstvu.



Pes, ki ima status nevarnega psa, mora biti fizično varovan. Skrbniki nevarnih psov morajo poskrbeti, da so psi na povodcu in opremljeni z nagobčnikom, da so zaprti v pesjaku ali objektu ali da so v ograjenem prostoru z ograjo, visoko najmanj 1,8 metra, ki je na vhodu označen z opozorilnim znakom. Nevarnega psa sicer ni dovoljeno zaupati v vodenje osebam, ki so mlajše od 16 let.





Nevarni psi morajo nositi nagobčnik. FOTO: Dreamstime