Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Med tradicijo in odgovornostjo: je čas za slovo od ognjemetov?

Ljubljana, 30. 12. 2025 12.11 pred 29 minutami 5 min branja 23

Članek bere sintetični glas, ustvarjen z umetno inteligenco
Poslušaj članek
0:00 /0:00
Avtor:
Neža Mlakar
Ognjemet na Ljubljanskem gradu 1. 1. 2025

Glasna eksplozija, ki je vrsto let simbolizirala praznovanje in skupnost, danes nekoliko izgublja svoj prvotni čar. Zaradi skrbi za živali in okolje se vse več občin odloča za alternativne oblike praznovanj – kljub pomislekom, da bi se s tem lahko izgubila tradicija. Nekatera mesta pa običaj še vedno rada vzdržujejo in poudarjajo, da obiskovalci ognjemete dojemajo kot nepogrešljiv del prazničnega vzdušja.

Celje je letos nosilec naziva Evropsko božično mesto 2025, zato so se posebej potrudili pri programu in okrasitvi Pravljičnega Celja. Na različnih lokacijah ponujajo številna svetlobna doživetja.
Celje je letos nosilec naziva Evropsko božično mesto 2025, zato so se posebej potrudili pri programu in okrasitvi Pravljičnega Celja. Na različnih lokacijah ponujajo številna svetlobna doživetja.
FOTO: Lea Remic Valenti

Kako torej najti pravo ravnovesje med ohranjanjem kulturne dediščine in odgovornim odnosom do živali, narave in nenazadnje človeka? Preverili smo, kako bodo v novo leto vstopili v različnih krajih po Sloveniji in kaj na občinah menijo o pirotehničnem spektaklu.

'Organiziran ognjemet je boljša alternativa zasebnim'

Nekatera mesta še vedno prisegajo na tradicijo. V Ljubljani je ognjemet z Grajskega griča še vedno pomemben del prazničnega doživetja. Trajal bo pet minut, z izstrelki, skladnimi z zakonodajo EU, ki so sestavljeni izključno iz papirja ter razgradljivih materialov, so sporočili iz občine. Mesto poudarja, da nadzorovan ognjemet povzroča manj negativnih posledic kot številni zasebni, njegova izvedba pa bo stala približno 7800 evrov neto.

Verjamejo namreč, da bi odpoved vodila v porast zasebnih ognjemetov, ki pogosto nimajo ustreznih certifikatov, so okolju bolj škodljivi in jih izvajajo neusposobljeni posamezniki. Med njimi tudi mladoletniki.

Ognjemet na Ljubljanskem gradu 1. 1. 2025
Ognjemet na Ljubljanskem gradu 1. 1. 2025
FOTO: Bobo

Tudi v Murski Soboti načrtujejo silvestrski ognjemet, sicer prav tako prijaznejši do okolja, saj ne vsebuje težkih kovin. Odpadki, ki nastanejo, so biorazgradljivi, izdelani iz plastike in kartona. Za takšen ognjemet bodo odšteli 2.977,00 evrov (z DDV). "Ognjemeti na silvestrovo so v našem mestu postali tradicija in po izkušnjah iz preteklih let opažamo, da je "organiziran" silvestrski ognjemet v mestnem središču boljša alternativa številnim zasebnim ognjemetom," je sporočila vodja kabineta župana Vida Lukač.

Ognjemet v Murski Soboti
Ognjemet v Murski Soboti
FOTO: MO Murska Sobota

Leta 2022 so pravi ognjemet nadomestili z laserskim spektaklom, a novost med obiskovalci ni naletela na posebno dober odziv. Hkrati so zaznali tudi porast zasebnih pirotehničnih spektaklov. Ognjemet je tradicija, zato se jim ljudje tako pri nas kot po svetu težko odpovedo, menijo na občini.

Tudi v Ljutomeru bodo ognjemeti razsvetlili osrednji del mesta. "Predviden strošek silvestrovanja na Glavnem trgu v Ljutomeru bo znašal 10.000 evrov, kar zajema glasbeno skupino, oder, ozvočenje, ognjemet," so sporočili iz občine. V letih, ko ognjemeta ni bilo, je bilo obiskovalcev bistveno manj, pravijo.

Nove praznične prakse

Zaradi skrbi za okolje, živali in ljudi številna slovenska mesta opuščajo ognjemete in praznike raje obarvajo s svetlobnimi projekcijami in kulturnimi predstavami.

V Celju so bili na občini zaradi odločitve deležni veliko pohval. Za zdaj še ne razmišljajo o alternativah, pravijo, saj občani in občanke ognjemeta v resnici ne pogrešajo. Je pa Celje letos nosilec naziva Evropsko božično mesto 2025, zato so se posebej potrudili pri programu in okrasitvi Pravljičnega Celja.

Okrasitev Pravljičnega Celja
Okrasitev Pravljičnega Celja
FOTO: Lea Remic Valenti
Preberi še Sprehod po žarečih ulicah evropskega božičnega mesta 2025

V Kopru ognjemeta ne prirejajo že od leta 2018. Ob zavedanju negativnih posledic ne le klasičnega ognjemeta, ampak kakršnegakoli, dodajajo: "Tudi biorazgradljivi ognjemeti počijo in imajo lahko negativne posledice za živali." Hkrati so se z opustitvijo ognjemetov prilagodili tudi občanom. Namesto tega bo ena glavnih letošnjih atrakcij svetlobna projekcija na pročelju Pretorske palače, ki bo s čarobnimi podobami trg spremenila v edinstveno praznično kuliso, so še sporočili.

Okrasitev v Kopru
Okrasitev v Kopru
FOTO: Jaka Ivančič

Tudi v Mariboru ne načrtujejo ognjemeta. "Gre za premišljeno odločitev, ki je skladna z našimi trajnostnimi usmeritvami in odgovornostjo do skupnosti," so povedali. Ognjemet se jim sicer zdi vizualno privlačen, vendar ni ključni del prazničnega praznovanja: "Maribor decembrsko vzdušje ustvarja drugače – z bogatim programom, številnimi kulturnimi dogodki, glasbo, druženji in vsebinami, ki se v letošnjem delu raztezajo še nekoliko dlje."

Ognjemet v Mariboru leta 2010. Kot že nekaj let tudi letos ognjemeta ne načrtujejo, saj imajo dovolj ostalih prazničnih vsebin.
Ognjemet v Mariboru leta 2010. Kot že nekaj let tudi letos ognjemeta ne načrtujejo, saj imajo dovolj ostalih prazničnih vsebin.
FOTO: Simon K.

Prizadevajo si, da praznično doživetje ne temelji zgolj na enem kratkem spektaklu ob polnoči, temveč na raznoliki, vključujoči in trajnostni ponudbi, ki nagovori čim širši krog ljudi. Pravijo, da alternativnih nadomestkov ne potrebujejo, saj se je izkazalo, da je dovolj ostalih prazničnih vsebin.

V Mariboru ponujajo dovolj ostalih prazničnih vsebin
V Mariboru ponujajo dovolj ostalih prazničnih vsebin
FOTO: Jure Golob

V Velenju so od prakse odstopili že pred leti. "Sredstva, ki bi bila sicer potrebna za izvedbo ognjemeta, pa bodo – tako kot že vrsto let – namenjena pomoči ogroženim družinam," so sporočili. Možnih alternativ je več, so zapisali: "Od svetlobnih in laserskih predstav do umetniških projekcij in različnih drugih programov, ki ne povzročajo hrupa in nimajo negativnih vplivov na živali ali okolje. Nekatere takšne oblike smo že uporabili, druge pa preučujemo kot možnosti za prihodnje prireditve." Občanke in občani njihove odločitve podpirajo.

Tudi v Novi Gorici ognjemeta nimajo že vrsto let. Na občini so mnenja, da lahko novo leto praznujejo tudi drugače, na primer z glasbo, voščili in lučkami. "Razmišljali smo tudi o predstavah z droni, vendar so zaenkrat lepe predstave z droni zelo drage," je v imenu občine zapisala podsekretarka Miroslava Križnič.

Novogoriško praznično rajanje
Novogoriško praznično rajanje
FOTO: Ana Rojc

Varovanje okolja je za njih na prvem mestu, občani pa so se že privadili, da ognjemeta ne prirejajo. Za ljudi poskrbijo na druge načine – z lepimi koncerti in prazničnim vzdušjem, pravijo. "Se pa tu in tam na družbenih omrežjih še vedno pojavi komentar posameznikov, ki si ognjemeta še vedno želijo," je še sporočila Križničeva.

Praznične vsebine v Novi Gorici
Praznične vsebine v Novi Gorici
FOTO: Ana Rojc

Žival poka ne razume, poveže ga s strahom ali begom

Mesta, ki so ukinila ognjemete, se zavedajo tudi vpliva pirotehnike na živali. Na to posebej opozarjajo v Zavetišču Ljubljana: "Največji problem je v tem, da žival pok sliši veliko bolje kot človek, prav tako samega poka ne razume, posledično ga poveže s strahom ali begom. V teh primerih lahko pride do poškodbe ali celo smrti živali." Ob tem poudarjajo, da govorijo o vseh živalih, ki z nami sobivajo – tudi o pticah, divjadi in hišnih ljubljenčkih.

V ljubljanskem zavetišču predlagajo, da v tem času sprehode psov prilagodimo uram, ko je manj pokanja.
V ljubljanskem zavetišču predlagajo, da v tem času sprehode psov prilagodimo uram, ko je manj pokanja.
FOTO: Shutterstock

V zavetišču predlagajo, da sprehode psov prilagodimo uram, ko je manj pokanja. Dobro je uporabiti tudi ovratnico in oprsnico, na katerih naj bodo navedeni kontakti lastnika. Tudi doma je dobro urediti kotiček, kjer se bo hišni ljubljenček počutil varnega.

Lastniki hišnih ljubljenčkov so na pokanje ognjemeta "pripravljeni", pa pravijo na murskosoboški občini, "kot problematično ocenjujemo nenadzorovano in objestno pokanje petard in ognjemetov skozi ves december, kar ostro obsojamo," so še zapisali. V preteklih letih so zato v mestnem središču poostrili nadzor redarske službe in intenzivneje sodelovali s policijo.

Preberi še Dva otroka ostala brez roke, tretji najverjetneje oslepel

Pirotehnika pa ne ogroža le živali. Preteklo leto so zgolj v obdobju od 30. decembra do 2. januarja 2025 v UKC Ljubljana zaradi hudih poškodb po uporabi pirotehnike obravnavali štiri mladoletnike, vsi so bili mlajši od 14 let. Dva sta izgubila roko, tretji je utrpel poškodbo glave in najverjetneje izgubo vida na eno oko, saj mu je raketa priletela v obraz, četrti pa se je poškodoval ob uporabi predelane pirotehnike.

ognjemet tradicija trajnost alternative živali pok pirotehnika silvestrovanje

Komisija zavrnila revizijo nadgradnje železnice med Bledom in Nomenjem

Policija: Osumljenca na sydneyjski plaži delovala sama

KOMENTARJI23

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bor99
30. 12. 2025 12.40
prepovedat vse
Odgovori
-1
0 1
Pegasus2
30. 12. 2025 12.39
Čez 10 let se boste ob polnoči klanjal na tepihu....prodanci
Odgovori
-1
0 1
fronc
30. 12. 2025 12.34
ognjemet je zakon...
Odgovori
-1
1 2
MatPaat
30. 12. 2025 12.32
Od kdaj je pokanje kukturna dediščina 🤣🤣 to je samo cajt, ko si lahko b3d4k1 brez kazni dajo duška.
Odgovori
-1
2 3
jonas293
30. 12. 2025 12.34
ti pa boš za vedno luz3r pa tu komentiral
Odgovori
-1
1 2
zani10
30. 12. 2025 12.31
Ognjemet mora biti obvezno 😎
Odgovori
-4
2 6
Rožle Patriot
30. 12. 2025 12.27
Res ne razumem v čem je fora tega pokanja ... sploh pa na Božično noč ..? - Vojne smo že dali skozi .. čisto zadosti je bilo pokanja.
Odgovori
+4
8 4
jonas293
30. 12. 2025 12.29
no potem pa kot star prebivalec slovenije ne rabiš komentirat za ostale
Odgovori
-5
2 7
Rožle Patriot
30. 12. 2025 12.38
Aha, torej ti si ta star prebivalec Slovenije ? ..
Odgovori
-1
0 1
jonas293
30. 12. 2025 12.39
vidim da si nepismen tudi, starček
Odgovori
+1
1 0
30. 12. 2025 12.27
Ljudje hujše stvari delajo živalim kot pa ognjemet.
Odgovori
+1
4 3
Pač jaz 2025
30. 12. 2025 12.27
Če bi ostalo na s strani občin "organiziranih" ognjemetih ob polnoči ne bi bilo toliko problemov niti s pokanjem niti s poškodbami. Problem je v tem, da se te "organizacije " loteva zdaj že vsako naselje v mestih in je tega enostavno preveč. Petarde bi pa bilo treba v celoti prepovedati!
Odgovori
+5
5 0
Teleport
30. 12. 2025 12.29
Petarde so prepovedane, razen tistih malih ki jih komaj slisis
Odgovori
-4
0 4
300 let do specialista
30. 12. 2025 12.22
Na JV bodo zeegani cel arzenal predstavili, saj so se pripravljali celo leto.
Odgovori
+6
6 0
Teleport
30. 12. 2025 12.26
So obljubil, da ne bodo vec😁
Odgovori
+3
3 0
Peter Jurcek
30. 12. 2025 12.29
Zeegani so samo odzsev okolja v katerem živijo. Ve pa se da je vsega že spet kriv SDS in njihovi župani. Denar ki ga vsi namenjamo za reševanje romske problematike so SDSovski župani pobasali za svoje projekte, sedaj ko pa je situacija eskalirala se pa hodijo populistično slikat na pogrebe žrtev te njihove godlje ki so jo ustvarili. Podpihujejo nasilje, ko pa do nasilja pride se pa hodijo slikat in pozivat k predčasnim volitvam.
Odgovori
+0
2 2
Rožle Patriot
30. 12. 2025 12.20
Če vas tako skrbijo živali in okolje od Nutrije naprej .. .. recite prvo : "STOP DREKOVOD !!! " .. Bo šlo ?!
Odgovori
+0
4 4
Peter Jurcek
30. 12. 2025 12.30
Ja, ker brez drekovoda je na stotine dotrajanih greznic in kmetov ki zlivajo gnojnico na tem okolju pa za vas zelo sprejemljivo. Kako ste naivni eni.
Odgovori
-2
2 4
-jst.
30. 12. 2025 12.20
Normalno, da morajo biti ognjemeti! To je tradicija, kot potica in šunka za veliko noč. Živali potrpijo veliko hujše zlorabe, kot so na primer lastniki velikih pasem psov v bloku. Tistih nekaj pokov nebo nobeno žival zmotilo.!
Odgovori
-3
4 7
Peter Jurcek
30. 12. 2025 12.31
So tudi tradicije kjer so zažigali ljudi na javnih prostorih, pa smo jih opustili. Zakaj že?
Odgovori
+4
4 0
1818
30. 12. 2025 12.18
Med tradicijo in odgovornostjo: je čas za slovo od ognjemetov? Upam da ne
Odgovori
+1
6 5
proofreader
30. 12. 2025 12.16
Na spletu prodajajo CBD kapljice za pomirjanje psov in mačkov.
Odgovori
+3
5 2
Rožle Patriot
30. 12. 2025 12.22
... še malo pa pride na vrsto osebni anesteziolog ..
Odgovori
+1
2 1
Prototip
30. 12. 2025 12.16
Mene in mojega psa ne moti,če bi pokali 15 min. do polnoči in 15 čez,,,ne pa da poka že 14 dni...v Salzburgu v mestu 10k+ folka,pa niti ene petarde nisem slišal....
Odgovori
+8
9 1
bibaleze
Portal
Prazniki, ki bolijo: december je za številne družine najtežji mesec v letu
Pozabljeno ime za deklico, ki doživlja velik povratek
Pozabljeno ime za deklico, ki doživlja velik povratek
Psiholog: Ti dve napaki pri vzgoji otroke spremenita v narcise
Psiholog: Ti dve napaki pri vzgoji otroke spremenita v narcise
Na božič je izgubila še drugo hčer
Na božič je izgubila še drugo hčer
zadovoljna
Portal
Tako je slavni igralec videti danes
Dnevni horoskop: Strelci iščejo svobodo, kozorogi so ponosni
Dnevni horoskop: Strelci iščejo svobodo, kozorogi so ponosni
Popolni nohti za zimo v začetku leta 2026
Popolni nohti za zimo v začetku leta 2026
Frizure, ki bodo zaznamovale leto 2026
Frizure, ki bodo zaznamovale leto 2026
vizita
Portal
7 živil, ki vsebujejo več cinka kot oreščki
Zakaj nas med prazniki najbolj mikajo ravno nezdrave jedi?
Zakaj nas med prazniki najbolj mikajo ravno nezdrave jedi?
Strokovnjaki napovedujejo, da bi lahko v naslednjih petih letih prišlo do preboja pri zdravljenju demence
Strokovnjaki napovedujejo, da bi lahko v naslednjih petih letih prišlo do preboja pri zdravljenju demence
Odkrijte skrivnosti trajnih sprememb in smiselnih novoletnih ciljev
Odkrijte skrivnosti trajnih sprememb in smiselnih novoletnih ciljev
cekin
Portal
Kam vodi evropski energetski preobrat?
Kdaj bo žrebanje za Novoletni loto?
Kdaj bo žrebanje za Novoletni loto?
Znaki, da v letu 2026 potrebujete novo službo
Znaki, da v letu 2026 potrebujete novo službo
Tako radodaren je Zlatan Ibrahimović
Tako radodaren je Zlatan Ibrahimović
moskisvet
Portal
Tiha nevarnost, ki predstavlja največjo grožnjo svetu
Ko srce dela nadure: Kaj storiti, če ste se zaljubili v sodelavko/ca?
Ko srce dela nadure: Kaj storiti, če ste se zaljubili v sodelavko/ca?
Pet ribičev na lovu za legendarnim tropskim velikanom
Pet ribičev na lovu za legendarnim tropskim velikanom
Po izgubi spomina se mu zlaže, da sta poročena
Po izgubi spomina se mu zlaže, da sta poročena
dominvrt
Portal
Veterinarji opozarjajo: zaščitite svojega ljubljenčka
Preprosti domači triki, ki pozimi prihranijo čas in živce
Preprosti domači triki, ki pozimi prihranijo čas in živce
Najbolj trpežne zunanje rastline za zimsko okrasitev
Najbolj trpežne zunanje rastline za zimsko okrasitev
Najhitrejši način, kako se znebiti ledu na steklu avtomobila
Najhitrejši način, kako se znebiti ledu na steklu avtomobila
okusno
Portal
Manj kot 5 sestavin: hiter prigrizek za silvestrsko zabavo
Novoletna sladica, ki jo lahko pripravite tik pred zdajci
Novoletna sladica, ki jo lahko pripravite tik pred zdajci
Silvestrski meni: ideje za 2, 4 ali 8 oseb
Silvestrski meni: ideje za 2, 4 ali 8 oseb
S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela
S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela
voyo
Portal
Sandokan
Sisi
Sisi
Top Gun: Maverick
Top Gun: Maverick
Na žaru
Na žaru
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425