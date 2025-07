Izvajalec na najzahtevnejšem odseku že uveden v delo, rok do 2029

Dars je maja za gradnjo hitre ceste na odseku tretje razvojne osi med Velenjem in Slovenj Gradcem, ki se bo na jugu začel pri priključku Gaberke in na severu končal pri Vodrižu, izbral konzorcij, v katerem so poleg Kolektorja CPG kot vodilnega partnerja še Kolektor Koling, Pomgrad, Gorenjska gradbena družba, Euro-Asfalt in CGP Novo mesto. Pogodbena vrednost del je 397,7 milijona brez davka oziroma 485,2 milijona evrov z DDV. Sklop E (Velunja) v skupni dolžini 7,25 kilometra velja za najzahtevnejši del severnega dela tretje razvojne osi in največji posamični cestni investicijski projekt v državi, obsega pa med drugim tudi deset viaduktov, dva dvocevna predora skupne dolžine okoli dveh kilometrov in 43 podpornih ter opornih konstrukcij. Izvajalec je bil v delo uveden konec junija, so povedali na Darsu, kar pomeni, da je začel teči rok za izvedbo del. Ta je 52 mesecev, kar pomeni, da bi se gradnja zaključila v letu 2029. To pa je za zdaj še rok, do katerega naj bi bila po ocenah pristojnih zaključena tudi celotna gradnja hitre ceste od Šentruperta do Slovenj Gradca.

Kot je za Koroški radio pred dnevi povedal samostojni odgovorni nadzornik Dušan Rozman, bodo dela hkrati stekla na severu in jugu odseka. Pripravljalna dela na severu pri Vodrižu po njegovih besedah že potekajo s posekom dreves, na jugu pri priključku Gaberke pa so začeli pripravljati gradbiščno infrastrukturo.

Rušenje desetih objektov

Na Darsu so pojasnili, da v začetni fazi, do začetka del na transportni poti po dolini Velunje, bistvenega vpliva del na promet in vsakdanje življenje prebivalcev, ni pričakovati. O morebitnih spremembah bodo, kot zagotavljajo, pravočasno obveščali javnost. Na trasi sklopa E bo sicer treba porušiti skupno deset objektov. Nekateri so že odstranjeni, nekateri še bodo. Po nekaterih informacijah bo naslednji teden pri Gaberkah potekal tudi slavnostni dogodek, s katerim bodo zaznamovali začetek del v okviru tega velikega gradbenega posega. Udeležil naj bi se ga tudi premier Robert Golob.

Prejšnji teden je medtem Dars oddal tudi dela v okviru sklopa C (Škale) gradnje hitre ceste med Velenjem in Slovenj Gradcem. S portala javnih naročil je razvidno, da je za dela na odseku med priključkoma Škale in Gaberke severno od Velenja izbral skupno ponudbo soboškega Pomgrada in Gorenjske gradbene družbe, ki bi dela izvedla za skoraj 99 milijonov brez davka oziroma skoraj 121 milijonov evrov z DDV. Ponudbi Kolektorja CPG in družbe CGP ter podjetij Cestno podjetje Ptuj in Euro-Asfalt je medtem zavrnil kot nedopustni.