Izvajalec storitve UeNaročanje mora sistem začasno umakniti iz testne uporabe

Testno storitev UeNaročanje, ki združuje sistem spletnega naročanja in storitve klicnega centra za upravne enote, so javnosti sicer predstavili v četrtek. Storitev omogoča strankam izbiro termina preko klicnega centra in tudi spletne aplikacije, sistem pa bo sprva mogoče uporabiti zgolj za upravne enote v Ljubljani, Logatcu in Litiji, so povedali na predstavitvi.

Na ministrstvu danes poudarjajo, da predmet javnega naročila, ki so ga izvedli za upravne enote, ni bila konkretna aplikacija, ampak izvajanje celovite storitve naročanja slovenskih in tujih državljanov na storitve upravnih enot. Ministrstvo ni lastnik aplikacije, za njeno uporabo ne plačuje nikakršne licenčnine, aplikacija pa ne gostuje na državni infrastrukturi.