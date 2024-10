Izvedba posvetovalnega referenduma o JEK2: katere datume morate poznati?

V skladu z rokovnikom za izvedbo referendumskih opravil, ki ga je sprejela DVK, bodo morale okrajne volilne komisije do 21. oktobra določiti volišča za glasovanje na posvetovalnem referendumu in najpozneje do 29. oktobra zbrati predloge političnih strank za imenovanje volilnih odborov.

Volilni upravičenci s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki bodo na dan glasovanja v tujini in bi želeli glasovati po pošti iz tujine ali na diplomatskem predstavništvu, kjer je vzpostavljeno volišče, bodo morali oddati vlogo za glasovanje iz tujine najpozneje do 8. novembra. To velja tudi za tiste volivce, ki stalno prebivajo v tujini in bodo želeli glasovati po pošti iz tujine, medtem ko jim za glasovanje na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu ni treba oddati vloge, saj so vpisani v posebni volilni imenik. Za razliko od državnih volitev, kjer volilni upravičenci s stalnim prebivališčem v tujini prejmejo volilno gradivo za glasovanje po pošti iz tujine po uradni dolžnosti, to za glasovanje na referendumu ne velja.

Za glasovanje po pošti v Sloveniji, do česar so upravičeni volivci v bolnišnici, socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, v priporu ali zaporu ter volivci z odločbo o invalidnosti, bo treba oddati vlogo najpozneje do 13. novembra.