Izvedenec okoliščine smrti preverjal na prašičih

Sojenje zdravniku Ivanu Radanu se po več kot dveh letih bliža koncu. Sojenje bodo namreč 22. oktobra predvidoma nadaljevali z zaključnimi besedami. Po današnjem ponovnem pričanju avstrijskega izvedenca Wolfganga Krölla je sodni senat zavrnil preostale dokazne predloge tožilstva in obrambe, saj je ocenil, da so okoliščine pojasnjene v zadostni meri.

Kröll je v skoraj enournem pričanju Lopuhovi očital, da mu poskuša pripisati napake in nepravilnosti v njegovem izvedenskem mnenju, podvomil pa je tudi v njene strokovne kompetence. Ugovarjal je očitkom, da je kršil protokole pri izvedbi poskusa, saj po njegovih besedah prašičem kalija ni apliciral sam. To so po njegovih besedah počeli za to pooblaščeni znanstveniki, on je pa poskus samo posnel.

Na vprašanje sodnika Martina Jančarja, ali pripombe Lopuhove v kakršnikoli meri vplivajo na njegove zaključke, je Kröll odvrnil, da ne. Na prejšnjih narokih je namreč pojasnjeval, da je EKG posnetek ob smrti prašiča, ki mu niso dali kalija, podoben tistemu, ki je nastal ob smrti bolnika, za katerega Radana sumijo, da mu je dal kalij. Prav tako meni, da so spremembe v EKG posnetku zaradi kalija načeloma vedno enake, ne glede na zdravstveno stanje bolnika.

Lopuhova je namreč kritična do poskusa s prašiči, saj da iz protokola in EKG posnetkov ni razvidno, v katerem trenutku, v katero žilo in koliko kalija je bilo vbrizganega prašičem, je po obravnavi v izjavi za medije pojasnila tožilka Katarina Bergant. Priča tožilstva ocenjuje tudi, da poskus s prašiči ni primerljiv z dejanskim stanjem pacientov, ki naj bi jim Radan vbrizgal kalij.

Danes Lopuhova sicer ni bila zaslišana, kar je Bergantova ocenila kot "precej nenavadno". Po oceni senata namreč ni bilo pričakovati kakršnihkoli drugačnih stališč. Prav tako je bil zavrnjen predlog za ponovno zaslišanje Lopuhove. Senat je zavrnil tudi ostale dokazne predloga obrambe in tožilstva. "Na tožilstvu bomo pregledali situacijo, ali je treba v čem modificirati obtožnico,"je še napovedala tožilka.

Na vprašanje, ali bo tožilstvo prekvalificiralo katero kaznivo dejanje, se Bergantova ni jasno opredelila, saj je bil "šele danes zavrnjen dokazni predlog tožilstva po postavitvi novega kliničnega psihologa".

Radan, ki se je po obravnavi za trenutek pomudil pred predstavniki medijev, pa pričakuje, da bo tožilstvo ravnalo "etično in moralno".