Izvedenka sodne medicine: Abramov v Vebrovo ustrelil naravnost

Sodni senat je odločil, da mora psihiater Matej Kravos do naslednje obravnave, ki bo 23. avgusta, dopolniti svoje izvedensko mnenje, pred tem pa pridobiti celotno zdravstveno dokumentacijo Abramova. Izvedenka sodne medicine Simona Šramek Zatler , ki je danes povedala tudi, da je bila Sara Veber ustreljena pod pravim kotom, pa mora pripraviti skupno izvedensko mnenje z balističnim izvedencem Tomažem Korbarjem . Pri tem morata ugotoviti, v kakšnem položaju je bila Vebrova pred ustrelitvijo, razdaljo, s katere je bila ustreljena, in strelno linijo. Na naslednji obravnavi bodo predvidoma zaslišali tudi osem prič, ki jih je predlagal zagovornik Sebastiena Abramova , odvetnik Boris Grobelnik .

Policijska preiskava smrti Vebrove leta 2015 v okolici Žalca je dlje časa potekala v smeri nenaklepnega kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti. Konec aprila 2020 pa so celjski kriminalisti vložili ovadbo zoper Abramova. Očitajo mu kaznivo dejanje umora iz nizkotnih razlogov in na zahrbten način. Če bo spoznan za krivega, mu grozi do 30 let zapora. Abramov, ki je zaradi domnevnega umora Vebrove v celjskem priporu, zanika obtožbe. Med preiskavo je dejal, da je Vebrovo ustrelil po nesreči med čiščenjem puške, saj da je bil prepričan, da v cevi ni nabojev.