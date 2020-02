Izvedenska komisija proučuje, zakaj Wolf ni zmožen priti na sodišče

Kot so pojasnili v uradu predsednice mariborskega okrožnega sodišča, so za izvedensko mnenje glede zdravstvenega stanja, zaradi katerega naj se ta ne bi mogel udeleževati obravnav, zaprosili komisijo ljubljanske medicinske fakultete za izvedenska mnenja, kjer pa so jih zaprosili za daljši rok za izdelavo mnenja.

"Lanske obravnave so bile preložene na prošnjo obrambe, ki je navajala poslabšanje zdravstvenega stanja obdolženega," so še dodali v uradu predsednice sodišča Alenke Zadravec, to pa so potrdili tudi na specializiranem državnem tožilstvu in tudi sami dodali, da so bili doslej naroki preloženi na zahtevo obtoženca.

Kot so pojasnili na tožilstvu, so zato pristojnemu sodišču novembra lani predlagali, da preveri upravičenost razlogov za prelaganje sodnega postopka. Sodišče jim je ugodilo, na rezultate tega preverjanja pa še čakajo.

Wolf se je na predobravnavnem naroku že oktobra 2018 izrekel za nedolžnega, njegova odvetnica Anita Peček pa je takrat zahtevala tudi izločitev sodnice. Takrat je med drugim celoten postopek označil kot velik konstrukt ter zanikal, da bi naredil karkoli protizakonitega.