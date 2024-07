Izvedli, kar so načrtovali že 2022: 'Dobra šola, imeli pa smo tudi malo sreče'

OGLAS

O tem, kako so se odzvali, kaj je bilo drugače, je v oddaji 24UR ZVEČER spregovoril poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan. Dejal je, da so tisto, kar so načrtovali po uničujočem požaru leta 2022 - zdaj v praksi uresničili v celoti. Seveda so še kakšne malenkosti, ki jih bodo odpravili. "Ampak ta odločitev za nakup letal za gašenje je bila pravilna in tudi danes se je to pokazalo na krstu v živo."

Požar je v bližini naselja Škrbine zagorel včeraj okoli 10. ure. Nekaj čez 15. uro je Uprava RS za zaščito in reševanje sporočila, da je ogenj zajel okoli več kot 100 hektarjev, številke se gibljejo od 130 do 150 hektarjev, predvsem gozdnatih površin.

Letala so aktivirali takoj po obvestilu o požaru. "Že tudi, ko smo načrtovali ta nakup, in smo se pogovarjali, smo rekli, da bo naša taktika takšna, da letala nastopijo takoj. Ne čakamo, da se požar razširi, da ga ne moremo obvladovati, ampak takoj, kar pomeni, da lahko z vodo, ki jo imajo v trupu v času dežurstva in tudi preletov, ki jih izvajajo v času velike požarne ogroženosti, že v prvem trenutku upočasnijo razvoj požara, kar je zelo pomembno za delo gasilcev na tleh." Pa je delo gasilcev zdaj drugačno? Bistvene razlike ni, pravi Šestan. Količina vode je tukaj sicer malo večja, tudi odmet je drugačen, zato je potrebno biti nekoliko bolj pozoren, če je potrebno, se tudi umakniti. "Ampak to vse usklajujejo naši koordinatorji, in verjamem, da bomo skozi ta usposabljanja in vaje, ki jih bomo še imeli, to izpopolnili do potankosti." Včeraj v tem smislu niso imeli prav nobenih težav. Je pa res, kot je poudaril Šestan, da je obseg požara tokrat manjši kot leta 2022, kar spremeni situacijo.